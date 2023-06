È quasi estate: scopri cosa fare e dove andare in questo fine settimana di giugno

Ecco alcuni dei tanti appuntamenti organizzati in provincia per questo fine settimana. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Città e paesi in festa

Sabato 17 giugno si conclude il Palio dei Borghi - Giostra de l’Oca, l’evento storico più importante per la città di Fossano. Sette borghi cittadini in gara nelle sfide a cavallo e degli arcieri, il corteo storico e gli Sbandieratori e Musici dei Principi d'Acaja: uno spettacolo straordinario immersi nella suggestiva cornice dell'Arena di Piazza Castello e via Roma. Sabato alle 19.30 ci sarà la sfilata del corteo dei Borghi in via Roma con la rievocazione storica che ricorda il passaggio a Fossano,

nel 1585, di Carlo Emanuele I e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’Asburgo, in

occasione del viaggio nuziale. Alle 21.30 nell'Arena in Piazza Castello ci sarà il momento topico della Giostra dell'oca e del Palio vero e proprio. La corsa dei cavalli è sempre organizzata su due batterie: una da tre e una da quattro. Anche quest'anno l'abilità degli arcieri permetterà di sommare punti per la classifica finale. Info: www.paliodifossano.it

A Dogliani appuntamento nel fine settimana con l'Antica Fiera della Ciliegia.

L’area street food “Artigiani del Gusto”, dislocata sul Belvedere di Castello, sarà aperta a partire da sabato 17 giugno alle ore 17.00 con piatti tipici e degustazioni di prodotti di qualità da aziende locali e aziende ospiti provenienti anche da altre regioni. Domenica 18 giugno ci sarà la fiera commerciale con 150 tra bancarelle, ambulanti, produttori agricoli e hobbisti. Per tutta la giornata: falconeria, con esposizione di rapaci, attività didattiche, dimostrazioni di volo, shooting fotografici, antichi mestieri, esposizione di trattori d’epoca e mostre da visitare. Sono in programma la Passeggiata Gourmet a cura della Confartigianato Cuneo e tour accompagnati in e-bike. Novità di quest’anno è la realizzazione di un piatto da collezione realizzato dalle Ceramiche Besio 1842 che riproduce magnificamente il tratto e i colori di “Ciliegie rosse” opera dell’artista doglianese Gianni Gallo. Info e programma completo: www.facebook.com/comunedogliani

A Bra sabato 17 e domenica 18 giugno si svolgerà la 40° Festa Campestre organizzata dal Comitato di Quartiere Oltreferrovia nell'area verde di Via Rosselli. Sabato 17 giugno dalle 20 cena con menu che prevede insalata di riso ripiena, porchetta e patatine, profiterole e caffè. Dalle 21 si potrà ballare sulle note dell’orchestra Alex & la Band. Domenica 18 dalle 20 si mangerà “alla spizzicata” con scelta: prosciutto e mozzarella, salame piccante e mozzarella, würstel e mozzarella oppure piatto vegetariano con peperoni, zucchine e funghi. Gradita la prenotazione da fare la sera prima. Conclusione della festa in musica e danze a ingresso gratuito con Tony D’Aloia e Teresa Zeuli. Funzionerà un servizio bar. Info e locandina: pagina Facebook Comitato Oltreferrovia

Nel fine settimana è in programma l’evento “SanBa Fest” a San Bartolomeo di Cherasco. Sabato 17 giugno dalle ore 18 alle 22 al circolo Prima Langa si alterneranno musica, uno spettacolo di Attilio il fakiro, street food vegetariano e su prenotazione fino al dj set conclusivo di Lorenzo Bernocco. Domenica 18 dalle ore 9 alle 17 ci sarà il “mercà servaj”, mercatino di produttori, artigiani e hobbisti della zona oltre che di oggetti di seconda mano. Alle 10 “Quando

nelle Langhe c’era il mare”: passeggiata e racconti. Verso mezzogiorno “Storie di oltre Tanaro”. Nel pomeriggio chiacchiere sugli ecovillaggi e spettacolo di magia per grandi e piccoli. Locandina su pagina Facebook I circoli Arci Prima Langa.

A Santo Stefano Roero andrà in scena nel fine settimana la Sagra del Roero. Sabato 17 giugno, ci sarà la cena in piazza accompagnata dalle 21 dal jazz di Elisa e Beppe Rosso. Poi, il concerto di Peppe Leone: lo “sciamano del tamburello” con Dj Grissino. Domenica 18 giugno, la giornata si aprirà alle 11 con la Messa e il successivo aperitivo offerto. Nel pomeriggio, spazio ai “giochi d'altri tempi” con il gruppo parrocchiale di Estate Ragazzi, in una giornata tutta dedicata al ritorno di “Rèis”, ossia il Roero Folk Festival. Alle 18 incontro con Cristina Quaranta dal titolo “Dai Sermoni a Gipo Farassino il passo é breve”. Alle 20 cena in piazza e alle 20.30 il concerto di Aluachi e Amemanera. Finale lunedì 19 giugno, ancora in piazza, con lo spettacolo teatrale “ImproJames” del gruppo QuintaTinta. Info: www.facebook.com/SantoStefanoRoero

È in calendario nel fine settimana la festa di frazione San Giuseppe di Castagnito, organizzata dalla locale Proloco. Il programma prevede per sabato 17 giugno, dalle 19.30 "Pizza & Hits Parade", ballando sulle note del CMI, Collettivo Musicisti Indipendenti. A disposizione birra e cocktail a cura della Proloco. La grande festa si chiuderà ed avrà il suo clou nella giornata di domenica 18 giugno. S'inizierà presto con alle 9.30 l'"E-bike tour tra le colline del Roero". Un percorso guidato da istruttore con e-bike a noleggio su prenotazione. Dalle 12.30 il pranzo a buffet aperto a tutti (gradita la prenotazione). Info: www.facebook.com/AcliProlocoSanGiuseppediCastagnito

Sabato 17 giugno a partire dalle ore 20, in piazza Pertinace ad Alba, andrà in scena la terza edizione di “PieroLive”, evento di musica e solidarietà organizzato dagli amici di Piero Laratore, albese prematuramente scomparso nel 2013 a causa di una leucemia. Durante la serata sarà possibile cenare informalmente e in allegria, con “street food”, birra e l’accompagnamento di musica dal vivo (esibizioni di Wondy, Omega, Sara, Jinx Incantastorie e Babayetu Orchestra). L’ingresso al concerto è gratuito e le offerte raccolte durante la serata saranno devolute alla sezione Ail di Cuneo, di cui parenti e amici di Piero sono volontari e sostenitori.

Info: https://ail.cuneo.it/iniziative/torna-ad-alba-pierolive

A Neive nel fine settimana ci sarà la rievocazione storica “Neive nel 1247 – La magia del Medioevo”. Si potrà tornare indietro nel tempo, con giullari, falconieri, sbandieratori, e musici, accampamento medievale e lezioni di scherma storica. Non mancheranno gli antichi mestieri, giochi per bambini e adulti e tanto altro. La taverna offrirà vini piatti tipici e ottimi prodotti. Appuntamento sabato e domenica dalle 10 alle 24. Info e programma completo: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

A Monteu Roero torna “Tasta Tasta”, manifestazione che unisce la voglia d'estate con i temi della cultura e dell'intrattenimento, in un ricco programma. Sabato 17 giugno, alle 19, aprirà lo

stand enogastronomico in piazza Roma: ci saranno anche le musiche e i balli occitani e

tradizionali con il duo Quba Libre. Domenica 18 giugno, dalle 10 e sino a sera, si potranno effettuare visite guidate al castello, ai “crotìn” scavati nelle viscere del centro di Monteu, la confraternita di San Bernardino e la restauranda chiesetta di San Sebastiano, oltre che la chiesa parrocchiale di San Nicolao: il tutto, abbinato a mostre d'arte, itinerari tematici, alla musica popolare itinerante, ma anche al pranzo all'aperto e al raduno di trattori d'epoca.

Info: www.belmonteu.it

A Castiglione Tinella è tutto pronto per la Festa Patronale di San Luigi.

Sabato 17, alle 20, ci sarà la grande costinata di San Luigi a 22 euro con prenotazione obbligatoria

e la musica del Dj Ciccio. Domenica 18, alle 15.30, in piazza XX Settembre ci sarà una ricerca simulata del tartufo estivo, seguita dalla merenda per i più piccoli. Alle 16, nell’antica chiesa di sant’Andrea sarà aperta la mostra fotografica dedicata alla contessa di Castiglione, con l’angolo dei selfie. Alle ore 19.30, ancora spazio al cibo, con pizza e fritto di pesce; l’animazione musicale sarà affidata al gruppo The kitchen swing. Info e contatti per prenotare: www.comunecastiglionetinella.it/castiglione-festeggia-con-la-patronale-di-san-luigi

A Villa di Monticello d’Alba si farà festa fino a domenica 18, in occasione della sagra A tutta Villa. Sabato 17 sarà a disposizione lo street food con cocktail party e l’accompagnamento

musicale della Deanera band e della band-tributo ai Litfiba. Seguirà il Dj set di B-Wyte.

Domenica 18, il programma alle 15 sarà aperto il villaggio medievale con la rievocazione storica e una dimostrazione di arti e mestieri a cura della Compagnia dell’artiglio del drago. Al pomeriggio si susseguiranno diverse attività: i laboratori di storytelling in inglese, la degustazione di miele e l’intervento dell'instagrammer itinerante Kris Magix. A partire dalle 16 si darà spazio alla magia con Wilman e Mago Mimmo e, alle 17.30, allo spettacolo di Bingo e del giocoliere Capitan Darius. Per cena pinsa party con musica dal vivo. Per tutta la durata della festa sarà attivo il servizio bar e saranno disponibili cocktail. Info e programma: www.facebook.com/ProlocoMonticello

Domenica 18 giugno a Bene Vagienna è in programma "AuGusta e Cammina", passeggiata enogastronomica in cui i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di circa 7 chilometri nel territorio benese, che si snoda in gran parte su strade sterrate e lungo il quale saranno allestiti vari punti-ristoro. Locandina su: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/augusta-e-cammina

Torna il 18 giugno la “Notte Bianca in Natura”, festa serale organizzata a Morozzo durante la quale a partire dalle 20 nel luogo prescelto verrà spenta l’illuminazione pubblica e le iniziative si svolgeranno con la sola illuminazione di candele. Una serata di festa ed emozioni con l’obiettivo: di riappropriarsi della notte e prendere coscienza dell’inquinamento luminoso.

L’evento sarà un connubio di approfondimento e divulgazione naturalistica e proposte emozionali, in cui poter assaporare la natura e l’ambiente circostante sotto una nuova prospettiva.

L’atmosfera suggestiva farà da cornice ad una serie di proposte culturali, di spettacolo e di approfondimento. Info: www.comune.morozzo.cn.it

A Moretta nel fine settimana e fino a domenica 25 giugno si festeggia San Giovanni sotto il tendone di piazza Castello. Sabato 17 giugno è in programma dalle 20 la prima festa della birra accompagnata dalla musica dal vivo degli elettrizzanti “Way to Hollywood”. Si potrà cenare con hamburger, patatine, panini e molto altro, compreso il servizio bar. La serata proseguirà quindi con il dj set di Pitone. Alle 20.30, la chiesa parrocchiale ospiterà il “Concerto di San Giovanni”. L’ingresso è libero, senza prenotazione. Domenica 18 è previsto il pranzo sotto il tendone di piazza Castello. Info: www.facebook.com/prolocomoretta

A Cavallerleone tutto pronto in paese per l’ottava edizione della Festa “Dal grano al pane” in programma domenica 18 giugno. La tradizione si rinnova con la rievocazione delle antiche lavorazioni contadine e con la dimostrazione, in piazza, degli artigiani panettieri che mostreranno l’arte di fare il pane, con gustose pagnotte e focacce appena sfornate.

Prevista l’esposizione delle antiche attrezzature, trattori e auto d’epoca. Inizio alle 9 con l’esposizione, alle 11 l’inaugurazione dell’evento con la consegna del premio alla Sportività a due cavallerleonesi. Novità di quest’anno la presentazione di un prodotto DeCo: la focaccia d’ Cavalion. In programma anche la consegna della Spiga di grano a un personaggio pubblico caratterizzato dalla piemontesità. Concluderà la mattinata un aperitivo con pranzo a base di cucina locale.

Info: www.comunecavallerleone.it

A Monasterolo di Savigliano fino a domenica è in programma un fine settimana di festa.

Sabato 17 ritorna la “Festa del pollo”, con cena self-service a base di prodotti tipici locali. Un

appuntamento a posti limitati, consigliata la prenotazione. Il menu comprende bistecca in carpione, affettati misti, coscia e sovra coscia allo spiedo, spiedini, salsiccia e dolce. L’intrattenimento musicale sarà a cura di Giulio Guitar. Domenica 18, dopo la messa in parrocchia alle 11, si torna a tavola per il “Disnè d’la düminica” con gli amici americani su prenotazione. Menu con battuta di fassona piemontese, vitello tonnato, peperoni in bagna caoda, primo sale con acciughe al verde, ravioles Val Varaita, brasato al barolo, patate e carote, macedonia con gelato, caffè, digestivi e vini. Info: www.facebook.com/proloco.monasterolodisavigliano

Domenica 18 giugno il territorio del saluzzese e del saviglianese ospiterà l’evento Caccia al Tesoro nelle Terre di Mezzo, un’avventura dedicata a famiglie, amici e appassionati, per scoprire la storia, la cultura, l’arte e le tradizioni di un territorio unico, che negli ultimi anni ha saputo valorizzarsi.

La Caccia al Tesoro, grazie ad un percorso ad indizi, permetterà di scoprire meraviglie architettoniche, natura, prodotti tipici e tradizioni. In ogni tappa, sarà prevista una visita guidata o narrata, alcuni assaggi, un’animazione e una divertente prova creativa per scoprire i tesori nascosti della pianura del Cuneese. A tutti gli equipaggi verrà inoltre fornito un kit di gioco sia per gli adulti che per i bambini. Info: www.turismoinlanga.it

È tutto pronto per la festa patronale di San Barnaba a Busca che si svolgerà fino a lunedì 19 giugno. Sabato 17 alle 14 è prevista una gara a petanque seguita da giochi popolari e nutella party. Per cena, alle 20, è prevista una bella grigliata mista (antipasti, grigliata con contorno, dolce a 16 euro) e poi si ballerà con il Disco Radio Party e Dj Ruben. Si prosegue domenica 18 con la prima sagra del bollito: antipasto, bollito con tris di salse, insalata mista e dolce a 15 euro bevande escluse. A seguire, serata danzante con l’Orchestra Scacciapensieri e il ballo su parquet. Lunedì 19 si concludono i festeggiamenti con una grande polentata: polenta, salsiccia e spezzatino, dolce a 6 euro. Ultime danze con Maurizio e la band. Per grigliata e bollito è necessario prenotare. Tutte le info: www.facebook.com/proloco.sanbarnaba

Domenica 18 giugno, in borgata Serre ad Elva si svolgerà “Chanto Elvo”. Pranzo in piazza e nel pomeriggio gara del “dai”, il taglio dell’erba eseguito con la falce, come un tempo. A seguire canti spontanei. Da domenica fino a settembre sarà attivo il servizio navetta da Stroppo.

Info: pagina Facebook Proloco La Deseno

A Villar San Costanzo, fino al 18 giugno, torna il CiciuFestival 2023 nella splendida cornice della Riserva naturale dei Ciciu. Sabato 17 giugno dalle 10 alle 17.30 ci sarà il settimo raduno Ciciu Block. Nel pomeriggio sono in programma il raduno di Parapendio e un concerto. Dalle 19.30 sarà possibile cenare nel parco con le saporite proposte di street-food. Dalle 20.45 musica con i gruppi Trevor plays AC/DC tribute band, Borderline Rockhits rock e DJ Bubu DJ set.

Domenica tante iniziative: i Ciciu Mercatini di artigianato e gastronomia per le vie del paese, il Ciciu Trenino, percorsi a cavallo per bambini, falconeria, visite naturalistiche, possibilità di pranzare nel parco (su prenotazione), spettacolo artistico con il Geko, truccabimbi e street art per bambini, concerto occitano con i Lou Pitakass, gara di tiro con l’arco. Dalle ore 10 è in programma “Dialoghi sul sentiero del Maira: un luogo dove poter creare consapevolezza, sensibilità e crescita collettiva”. Dalle ore 10.30 alle 17.30 Visite guidate a San Costanzo al Monte, Cripta e Cappella di San Giorgio. Ci saranno aree campeggio per tende e camper. Info: https://provillar.it

A San Damiano Macra la festa di Sant’Antonio animerà il paese durante questo fine settimana. Si inizia sabato 17 giugno con “Pagliero: le terre degli Zabreri”, un evento che porterà i visitatori alla scoperta dei maestri scalpellini del XV secolo e dell’arte custodita all’interno del complesso delle tre chiese di Pagliero. Sempre sabato, alle 15, avranno luogo i giochi senza frontiere per bambini e a seguire giochi per gli adulti e apertura servizio bar a partire dalle 19 con apericena e dj set in compagnia di Fede Muse Dj. Domenica 18 giugno, alle 10.45, processione religiosa con la banda musicale di Castelletto Busca. A seguire Messa animata dal gruppo corale La Reis di San Damiano Macra. Alle 12 si potrà partecipare all’aperitivo e, dalle 14.30, si svolgerà la rievocazione storica medievale con la dimostrazione di combattimento con spada, l’avvicinamento alla scherma medievale per bambini con spade di legno e le dimostrazioni di tiro con l’arco. A partire dalle 19 si potrà partecipare alla pizzata con servizio bar e musica in compagnia dei John Deer. La festa proseguirà lunedì 19 giugno con la “Sant’Antonio trail” e la polentata. Info e programma completo: www.facebook.com/ProLoco.SDM

Fino al 18 giugno Piazza Virginio a Cuneo si anima con l'Agri food & beverage festival, Festival Latino. A Cuneo si incontrano la cucina tradizionale latina, le leccornie degli street fooder italiani e il sapore e la qualità dei birrifici artigianali. Saranno presenti anche alcuni stand di artigianato tipico. Ingresso gratuito. Sabato, nella mattinata e primo pomeriggio, sono in programma esibizioni delle scuole di ballo del territorio accompagnate da Elisa Dj e, a seguire, serata con il rinomato gruppo musicale havano cubano" Familia Loca".

Info: www.deneventi.it/portfolio/agri-food-beverage-festival-latino-cuneo

Domenica 18 giugno è in programma la Mangia gravel, pedalata benefica di 45 chilometri da Cuneo a Gaiola con 400 metri di dislivello nel Parco fluviale Gesso e Stura. L’appuntamento è a Madonna dell’Olmo, Cuneo, presso il piazzale ten. Maurizio Meinero in località Piccapietra alle 8.30. L’iscrizione comprende tre tappe gastronomiche: colazione con caffè, the, biscotti; aperitivo e stuzzichini a Gaiola e il “Mangia dopo la gravel” (affettati, pasta, formaggi, dolce, caffè, vino, birra, acqua) all’arrivo a Madonna dell’Olmo. Possono partecipare tutti i tipi di bicicletta, anche le e-bike, e non è necessario essere tesserati. Info ed iscrizioni: goldenbike23@libero.it Il netto ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo.

Sabato 17 giugno, dalle 8.30 a Pontebernardo sarà il giorno della transumanza in Alta Valle, da sempre un momento di festa per grandi e piccoli. L’Ecomuseo della Pastorizia invita la comunità locale e i visitatori a partecipare a questo momento suggestivo, una breve passeggiata per accompagnare pecore, cani e pastori verso gli alpeggi estivi, con successivo momento di comunità di pulizia della lana, racconti, letture e animazione musicale. I partecipanti sono invitati a portare il proprio strumento per suonare insieme e qualcosa da mangiare da condividere con il resto del gruppo. Info: www.ecomuseopastorizia.it

Domenica 18 giugno presso il Forte di Vinadio, dalle 10 alle 18, avrà luogo la Festa diocesana delle Famiglie, insieme ad associazioni e movimenti per la famiglia operanti sul territorio.

La giornata si aprirà alle 9.30 con una camminata condivisa, con partenza dalle piste di sci di fondo ad Aisone per raggiungere il Forte di Vinadio. A seguire la Messa e, a seguire, un pranzo condiviso. Il pomeriggio sarà di svago e intrattenimento per bambini e ragazzi con spettacolo e giochi di Mago Trinchetto, ma anche di dialogo e scambio di esperienze sulla genitorialità, con Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva e scrittore. Info: www.forumfamigliecuneo.org .

Appuntamento a Sant’Anna Collarea, nel Comune di Montaldo Mondovì, sabato 17 giugno, presso il campo sportivo, con “E... state in birra”. La festa avrà inizio in serata fino a tarda notte con musica dal vivo e cena a base di porchetta, panini, patatine e l’immancabile birra.

Info: www.facebook.com/proloco.santannacollarea

A Pianfei tanti eventi nel fine settimana. Sabato 17, in mattinata, si terrà il torneo di fine stagione organizzato dalla Bisalta. Al pomeriggio è in programma la Festa del grano: dalle 16 la trebbiatura, alle 17 l’attesa Rudunà, con la sfilata dei bovini. In serata, dalle 20, la cena danzante, con il maialino alla brace di Pianfei e la musica live de “Il gatto e la volpe”. Domenica 18 sera grande appuntamento su prenotazione con la paella al campo sportivo con menu dall’antipasto al caffè a 20 euro. Appuntamento alle 20, special guest Guido Deber.

Info: www.facebook.com/prolocodipianfei

A Vicoforte fino a domenica torna il FOAM’s American Day, una grande festa con mezzi d’oltreoceano pazzeschi, storici, sportive, musclecar, 4x4. Dalle lussuose cadillac alle più spartane jeep e ai mezzi da lavoro e motociclette, tutti ovviamente made in Usa. Ci saranno espositori dal Veneto, fotografi di eventi dagli Stati Uniti, appassionati dalla Polonia. Sabato pomeriggio le auto effettueranno un giro nel centro di Mondovì, prima di fare ritorno a Vicoforte passando per Briaglia. Ingresso all’area gratuito. Sabato sera sono attesi sul palco i Dobermann. Sono previsti anche la gara di carriole hot rod, giochi, stand, selezione di street food a tema, ottima birra, cocktail e molto altro. Info: https://www.foam-club.it

A Bagnasco l’evento il Raduno interregionale di folklore dei Gruppi del Nord Ovest si terrà sabato 17 e domenica 18 giugno e vedrà, tra i tanti partecipanti, anche il gruppo inglese “Sword Stone Monkey”. Ricco il programma, che prenderà il via sabato 17 alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico nel parco manifestazioni del campo sportivo. Alle 21.30 si terrà la serata danzante con l’orchestra Alberto e Simone. Domenica 18 giugno la manifestazione entrerà nel vivo alle 9 con il ritrovo dei gruppi presso l’area della stazione FS e alle 9.30 partirà la sfilata che attraverserà il paese. Alle 10 alla Messa parteciperanno tutti i gruppi in costume e dalle 11 le vie del paese saranno invase dagli spettacoli itineranti dei gruppi. Alle 12.45 ci sarà il pranzo nel parco manifestazioni dove dalle 14.30 si terrà la grande esibizione dei vari gruppi folcloristici.

Spettacoli e musica

La compagnia Dèr roche di Montaldo Roero presenterà, sabato 17 giugno alle 21 al circolo Acli di

Valle Rossi di Sommariva Perno, lo spettacolo in piemontese Ij gran a pòrto gran-e, una commedia in due atti sulle vicende della famiglia Ceresa. Come intuibile dal titolo i problemi iniziano quando i componenti si ritrovano a gestire una somma di denaro. Numerosi i colpi di scena. Tra gli attori c’è Lina Ferrero che con i suoi 95 anni, è una delle attrici più anziane in attività. Info: www.facebook.com/acli.vallerossi

Sabato 17 giugno, alle ore 21, presso il Salone Polivalente Carlo Acutis della Parrocchia di Gesù Lavoratore in Borgo San Dalmazzo, il Coro Polifonico Monserrato e l'Associazione Filarmonica Compagnia Musicale Cuneese eseguiranno un concerto dal titolo "Curiosità Sonore - La Musica della Festa". Il concerto dei due cori ha in programma esecuzione di canti che andranno dalle musiche più belle delle colonne sonore cinematografiche, alla musica popolare “firmata” degli autori più significativi, passando attraverso ad “assaggi” operistici famosi. Ingresso libero.

Prosegue nella Langa la rassegna «Musica in cascina» con la direzione artistica di Giuseppe Nova. Gli appuntamenti si svolgono alle porte di Alba, in località Piana Biglini, dove il giardino e i porticati della dimora storica Ca ‘d Marieta accoglieranno dalle 21 il pubblico. Il programma prevede sabato 17, «Opera, romanze e canzoni», con il soprano Hyunjeong Lee e il baritono Antonio Sarnelli de Sylva accompagnati dal piano di Paolo Scibilia. Le serate termineranno con un brindisi alla presenza dei vini di cantine prestigiose, con degustazioni commentate. L’ingresso a 10 euro include il brindisi a fine concerto ed è prevista una formula per le quattro serate a 25 euro, 18 e per chi ha sottoscritto l’abbonamento per gli Amici di Alba Music Festival, gratuito per i minori di dieci anni. Prenotazioni: www.albamusicfestival.com/it/musica-in-cascina-2023

Sabato 17 giugno alle 21.15 appuntamento a Saluzzo con Musica nel Mondo, l’evento che inaugurerà "I Concerti della Croce Nera". Il trio composto da Alberto Fantino (fisarmonica), Claudio Gilio (viola) e Maurizio Baudino (chitarra) aprirà una finestra sui generi extra-colti collegando epoche, stili e tradizioni musicali in un viaggio oltre le Colonne d’Ercole. Un percorso che porta i nomi di Piazzolla, Tenco, Bach, Albeniz, Laurenz, Mascagni, Paganini, Louiguy, Velázquez Torres, Jobim, Mendoza y Cortés. Ingresso gratuito. Seguirà un rinfresco.

Info: www.facebook.com/VoxonusFestival

Si apre nello spazio all'aperto di Piazza d'Armi a Mondovì la rassegna teatrale che ogni estate anima la città. Ad aprire la kermesse, sabato 17 giugno alle ore 21.30, ci sarà Maurizio Lastrico, comico e cabarettista con lo spettacolo comico "Lasciate ogni menata voi che entrate". Con la sua ironia e dialettica, omaggia il sommo poeta Dante Alighieri reinventando la sua lingua e le sue terzine in chiave comica, mescolando il tono alto e quello basso per raccontare con ironia gli incidenti quotidiani e il caos che distrugge i rari momenti di tranquillità. Info: https://piemontedalvivo.it e www.facebook.com/FondazionePiemonteDalVivo

Per la rassegna corti d'autore a Ormea sabato 17 giugno alle ore 19.30 in piazza San Martino, è in programma l’apericena con gli attori Margherita Fumero e Riccardo Leto a cui seguirà la proiezione del film Brokers girato interamente nel comune di Zuccarello. Durante la serata verranno consegnate due targhe di riconoscimento alle carriere e sarà possibile incontrare gli attori presenti. In caso di maltempo l'evento si terrà nella Sala del Nuovo Cinema Ormea. Info: associazione.ulmeta@gmail.com, locandina su: www.ulmeta.it

Sabato 17 giugno alla Certosa di Pesio dalle 21.00 alle 21.45, è in calendario il concerto Orchestra sinfonica amatoriale italiana. L’Orchestra, diretta da Paolo Fiamingo, eseguirà la Sinfonia n. 7 op. 92 in la maggiore di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 4 in Do minore D 417 di Franz Schubert. Ingresso libero, saranno raccolti fondi per il prossimo restauro del settecentesco affresco di S. Bruno. Tutti gli eventi del fine settimana alla Certosa su: www.certosadipesio.org

Sabato 17 giugno ore 21.30 presso l’Ex Chiesa di San Paolo a Caraglio andrà in scena “Non tutto il male vien per nuocere, ma questo sì”, di e con Giulia Pont. Lo spettacolo racconta la storia di una ragazza nata “per miracolo” e, dunque, con molte aspettative sulla vita. Di fronte a lei, però, una realtà diversa da quella immaginata: una famiglia nevrotica, una carriera che è solo e sempre gavetta, una relazione amorosa senza amore ma con tanta stima, una malattia imbarazzante e una vocina interiore che tenta continuamente di sabotarla…Un monologo ironico che cura l’anima con una risata e un finale sorprendente! Biglietti disponibili on line su ticket.it o in cassa, apertura un’ora prima dello spettacolo. Info: www.santibriganti.it

Sabato 17 giugno alle 21.00, presso le Officine Giletta di Revello (via Saluzzo, 43a), avrà luogo il concerto della Monday Orchestra che, accompagnata dal sassofonista solista Robert Bonisolo, proporrà un programma incentrato sulla figura del grande pianista e compositore Horace Silver. Contestualmente sarà possibile visitare la mostra fotografica “Rencontres” a cura di Daniel Chauvet. La serata è a ingresso libero. Info: https://www.jazzvisions.it

Fino al 17 giugno torna nelle piazze e nei dehors a Cuneo Cunicoli - Il Festival diffuso con un programma eclettico e coinvolgente, che ospiterà le performance di artisti locali e internazionali.

Sabato è prevista la chiusura Festival. Alle 21 i Baklava Klezmer Soul apriranno, sul palco del NUoVO Nuvolari, il concerto di Shantel & Bucovina Club System, artista di fama internazionale che chiuderà l’edizione 2023 del Festival. Tutti gli eventi prevedono la possibilità di cenare previa prenotazione presso i locali ospitanti. Info: https://cunicoli.it

Nell’ambito del festival Spirito, proposto da Roero Cultural Events, appuntamento musicale nella chiesa di San Giovanni a Canale, sabato 17 alle 18.30 con l’esibizione del duo Eva Rabchevska al violino e Alessandro Deljavan al pianoforte. Saranno eseguiti i brani di F. Schubert: “Improvvisi op 90” e “Sonata in La Maggiore D. 812” per violino e piano forte. Ingresso libero. Domenica 18 giugno a Montà un momento di grande musica è in programma alle 18.30 nel Castello, Adrian Pinzaru al violino, Francesco Dillon al violoncello e Alessandro Deljavan al pianoforte proporranno al pubblico il brano “Perduto in una città d’acque” di Sciarrino. A seguire sarà eseguito il Trio Opera 100 di F. Schubert. Ingresso libero. Info: www.roeroculturalevents.it

A Cuneo domenica 18 giugno alle ore 18 presso il Teatro Toselli gli studenti di Canto Barocco, l’orchestra del Laboratorio di Musica Antica e l’Ensemble Vocale del Conservatorio Ghedini portano in scena “Dido and Aeneas”, opera in tre atti su libretto di Nahum Tate e musica di Henry Purcell. L’opera è diretta da Elena Camoletto, che ha anche curato la preparazione del coro; la regia è affidata ad Alberto Jona, Marco Crosetto è il responsabile della preparazione dell’orchestra, mentre Barbara Zanichelli ha curato la preparazione vocale dei solisti. Il progetto si è avvalso anche della collaborazione del violinista argentino Pablo Valetti, che ha tenuto una masterclass per l’ensemble strumentale, e di Silvia Colli, docente di violino. L’ingresso è libero, prenotazione dei posti consigliata da www.conservatoriocuneo.it.

Il Barolo Fashion Show ritorna, con la sua 8ª edizione tra Alba, Barolo e Govone. Fino al 18

giugno andrà in scena “Sign”, il festival del cambiamento, tra arte, fotografia e design. La kermesse sarà densa di tavole rotonde, spettacoli, convegni, concorsi per giovani designer, con due eventi espositivi: “Dialoghi fotografici” di Alex Astegiano e “D-Sign”, di Romano Di Giusto. Appuntamenti speciali si terranno a Palazzo Mostre e Congressi, grazie all’arrivo di personaggi di rilievo internazionale come il fotografo Oliviero Toscani, che dialogherà in diretta streaming con il pubblico domenica alle 15 sul tema “La fotografia come mezzo di denuncia sociale” e il giornalista Giuseppe Cruciani che presenterà il suo libro “Coppie. Storie di desiderio e trasgressione”, sempre domenica alle 21.30.

Programma completo: www.signfestival.com

Cultura, castelli aperti e musei

La Delegazione FAI Saluzzo organizza in Valle Maira, sabato 17 giugno, una visita guidata alla scoperta delle tre chiese di Pagliero e alla mostra dedicata ai fratelli Zabreri, famosi scalpellini e scultori valligiani della seconda metà del 1400. L’itinerario condurrà nel vallone di Pagliero, nel comune di San Damiano Macra, costellato da numerose borgate. Ritrovo al banco FAI posizionato nel piazzale antistante la parrocchiale di Pagliero circa 15 minuti prima dell’inizio della visita. Info: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it.Tutte le iniziative sono presentate sulle pagine face book e instagram della Delegazione FAI Saluzzo.

Appuntamento a Bosia con il Premio Ancalau, in programma in questo fine settimana.

Sabato 17 giugno ci sarà una Passeggiata Letteraria “fuori porta”. La Fondazione Mirafiore, in occasione del Premio Ancalau si trasferisce a Bosia per proporre un nuovo appuntamento dell’apprezzata manifestazione. Protagonista sarà Salvatore Giannella, che leggerà alcuni brani del libro “Michele Ferrero – Condividere valori per creare valori”, realizzato raccogliendo molte testimonianze dirette dagli stretti collaboratori del grande imprenditore. Il ritrovo è presso lo sferisterio di Bosia, in via Rutte, per le ore 17.

Sempre sabato alle 19 in piazza Municipio, ci sarà la consegna dei riconoscimenti speciali “Ancalau docg”. Domenica 18 alle 10 sarà “scoperto” il nuovo murale “Cesare Magliano, ancata di Bosia” e sarà inaugurata la mostra “I cinque di Bosia”. Alle 10.30 nel Salone dei Sindaci si terrà il convegno “La Cucina di Langa, presidio e forza del territorio”. La premiazione avverrà verso le 17, subito dopo la consegna del Premio Ancalau “local/global” a Roberto Cerrato. Programma completo su: www.premioancalau.it

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Scopri le strutture che puoi vistare su: www.castelliaperti.it

A Bra sabato 17 alle 15 ci sarà una visita guidata al Museo interattivo della Zizzola - Casa dei Braidesi. Un’occasione particolare per poter scoprire alcuni particolari e dettagli che possono sfuggire o semplicemente per approfondire degli aspetti che caratterizzano la vita cittadina e del territorio. Durante il pomeriggio si potranno ammirare alcuni oggetti che sono stati ideati o influenzati dalla forma della struttura dell’edificio. Info: www.turismoinbra.it

Al Castello di Casotto, Garessio sabato 17 giugno, alle ore 19, il nuovo gestore de “La Locanda del Mulino” organizzerà un esclusivo concerto con apericena a tema “Connessioni con l’Irlanda”.

La melodia delle arpe celtiche del gruppo musicale Celtic Strings si unirà ai sinuosi passi di danza di Denise Bessone in un armonioso spettacolo di suoni e movimenti. Alle ore 19,30 sarà possibile effettuare una visita guidata avvolti da un’atmosfera incantata.

Domenica 18 giugno, un vero e proprio tuffo nel passato attende i visitatori grazie alle visite teatrali animate. Durante il tour nell’affascinante reggia di caccia della famiglia Savoia, il pubblico sarà guidato da figuranti che daranno vita a personaggi storici, svelando segreti e storie di un tempo, negli ambienti che furono abitati dai reali. Info: www.facebook.com/www.kalata.it

Sabato 17 giugno alle 10 nel Monastero di San Biagio, nel comune di Mondovì nel quadro delle conversazioni promosse dal Centro Studi dell’Associazione Italiana “Teilhard de Chardin”,

il prof. Ezio Andreta introdurrà l’idea di complessità. Un tema vasto ed affascinante che permea molti aspetti della nostra vita, dalla scienza e tecnologia ai sistemi naturali e sociali. La conversazione sarà orientata a chiarire le ragioni di un tale cambiamento culturale, a identificare le caratteristiche e i principi fondamentali della complessità e ad analizzarne l’impatto sulle diverse discipline e ambiti della società.

Ingresso gratuito, si consiglia di arrivare 15 minuti prima. Info: https://teilhard.it/evento-mondovi-introduzione-all-idea-di-complessita