Ancora grandi soddisfazioni per gli allievi del Liceo Musicale Bianchi e Virginio di Cuneo.



Cora Viola della classe 3M si è aggiudicata il primo premio nel concorso online organizzato dall‘I.C. Elio Vittorini di Scicli nella categoria canto solisti triennio licei musicali. Viola, che ha ottenuto il punteggio di 95/100 è seguita dalla professoressa Elda Giordana.

Un ottimo primo premio è stato ottenuto anche da Gabriele Ristorto della 2M Al Concorso Strumentale Musicale Talenti in Canavese, dedicato ai Licei Musicali, tenutosi a Castellamonte dal 20 al 24 maggio giunto alla 16esima edizione. Gabriele, seguito dal professor Angelo Vinai, ha ottenuto 98/100 per la sua performance al Clarinetto accompagnato al pianoforte da Alberto Formento della 1M (seguito dal professore Flavio Becchis).

“In questi ultimi anni sia allievi, che ex allievi, si sono distinti in vari concorsi nazionali ed internazionali – commenta il vice preside Flavio Becchis -. Alcuni nostri alunni ora sono docenti di conservatorio o fanno parte di importanti orchestre in giro per il mondo a testimonianza che la nostra scuola sta lavorando oltre che con tanta passione anche con ottimi risultati”