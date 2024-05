Fossano: al Vallauri (per la prima volta) superato con successo il corso d'inglese C2

Quest’anno i corsi linguistici del Vallauri hanno segnato una novità storica per l’istituto. Dopo il grande successo di adesioni e risultati ottenuto dai corsi negli scorsi anni scolastici, la scuola quest'anno ha voluto così sperimentare un ampliamento dell'offerta formativa linguistica organizzando anche il Corso Proficiency C2, il corso più avanzato, esperimento conclusosi con successo: due alunni delle classi quarte, Kristian Buriasco della 4 E Informatica e Cigna Chiara della 4 A LSSA, hanno superato l’impegnativo esame conseguendo la massima certificazione.



Un risultato che conferma l’alta qualità dell’offerta linguistica del Vallauri, come riconosciuto apertamente anche dai certificatori esterni che si sono complimentati per il livello ottenuto dagli allievi.



In quest’anno, in linea con un lavoro rodato che si svolge ormai da molto tempo, oltre al superamento del livello C2 (CPE), ben 40 allievi hanno sostenuto il PET, 133 allievi hanno sostenuto il FCE, 28 allievi hanno sostenuto il CAE. Nel complesso, 210 allievi che hanno affrontato l’impegnativo esame nei suoi vari livelli, con tassi di conseguimento invidiabili: l’85 / 90% degli studenti ha conseguito la certificazione desiderata.



Un percorso che viene da lontano: il lavoro dell’I.I.S. Vallauri di Fossano per le certificazioni della lingua inglese è un’attività che dura ormai da diversi decenni, e che è cresciuta nel tempo fino ai numeri e ai risultati attuali. Il Vallauri offre 26 ore di approfondimento per aiutare gli studenti a superare i test delle certificazioni Cambridge, riconosciuta a livello europeo, che si dividono in base al livello di difficoltà tra Pet, per gli studenti del biennio, First per quelli del triennio, arrivando al Cae, che certifica una conoscenza molto avanzata della lingua inglese.



“Il nostro è un istituto tecnico e non un liceo linguistico, ma l’aumento di richieste per le certificazioni Cambridge, ad esempio, dimostra la volontà e l’impegno dei nostri ragazzi all’avvicinamento alla lingua inglese, prospettando il loro futuro in un mondo sempre più sovranazionale – conferma il dirigente scolastico del Vallauri, Paolo Cortese -. Un alto numero dei nostri studenti supera i test Cambridge ed ottiene la certificazione, valida successivamente anche durante l’università, poiché dà crediti per il superamento degli esami di lingua inglese, un accesso facilitato a percorsi Erasmus e alla frequenza di facoltà bilingue. Questi attestati sono utili anche per l’assunzione in azienda: coloro che possono dimostrare la dimestichezza con le lingue sono spesso avvantaggiati nella selezione rispetto ai loro coetanei senza certificazioni. Oltre all’inglese, il nostro istituto attiva ed eroga anche corsi di preparazione alle certificazioni per la lingua francese e per quella spagnola”.



Per quanto riguarda la lingua francese e quella spagnola, tramite i docenti interni, gli studenti possono prepararsi e sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione DELF, diploma che attesta la conoscenza della lingua francese con valore nazionale e internazionale, e DELE, ovvero il Diplomas de Español como Lengua Extranjera, titolo ufficiale che attesta il grado di competenza e dominio della lingua spagnola.



Numeri importanti, un segno dell’importanza che il Vallauri assegna alla formazione linguistica, tassello fondamentale della futura professionalità dei nostri allievi in uno scenario lavorativo ormai globale.