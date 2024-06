Il Monastero di San Biagio Mondovì ospita l'antropologa Alice Schellino per la rassegna Tessere

All'interno della rassegna Tèssere del Monastero di San Biagio, sostenuta da Fondazione CRC con la collaborazione di Capovolte Edizioni e di Border Radio, giovedì 20 giugno alle ore 18.30 incontriamo Alice Schellino, autrice di Viaggiare il Margine. Nelle Terre Alte delGuatemala tra le donne maya.

Conduce l'incontro Ilaria Leccardi, fondatrice delle Edizioni Capovolte, con il supporto tecnico di BorderRadio. L'incontro diventerà un podcast che sarà messo successivamente in rete. Capovolte è una casa editrice indipendente. Una micro realtà in movimento che immagina nuove modalità di conoscenza, innesca pratiche condivise in ottica antirazzista e transfemminista, offre nuove lenti di lettura. Appunto, Capovolte.

Il Guatemala delle Terre Alte e le sue comunità maya, nell’universo culturale di lingue, colori e mercati, simbologie ancestrali e rombanticamionetas. Ma anche la Guatemala profonda, sofferta, femminile emarginale, il sentimento dell’abbandono, il turismo aggressivo e noncurante, la violenza reiterata sulla terra e sui corpi delle donne,le ferite di una guerra genocida che ha avuto nella popolazione indigenala sua principale vittima. Un incontro vissuto nell’intreccio dei viaggi, lungo un cammino interiore, intimo e femminile, in un ripercorrere di luoghi, frammenti, guarigioni. Molto più di un’indagine antropologica.

Questo libro è il racconto di una viaggiatrice solitaria, donna fra le altre donne, tra disorientamento, ricerca e solidarietà.

Alice Schellino, nata nel 1987 a Castiglione Torinese, è antropologa culturale, insegnante e viaggiatrice solitaria. Laureatasi in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università di Torino nel 2012, ha condotto le proprie ricerche in Guatemala, guidata da un interesse antropologico, personale e umano. Ha lavorato nell’ambito dell’accoglienza, come insegnante di italiano L2 in un progetto Sprarper richiedenti asilo con sede a Mondovì, e presso una cooperativa socia di Altromercato a Cuneo, come responsabile bottega e collaboratrice per progetti educativi nelle scuole. Vive nelle vallate montane del cuneesee insegna italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado.