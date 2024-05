In sette comuni della Granda tornano le "Giornate dei Giardini delle Essenze"

La terza edizione dell’iniziativa ideata dalle Terre dei Savoia si svolgerà in concomitanza di “Appuntamento in Giardino” promosso dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia e si svolgerà in sette comuni della provincia di Cuneo.



Dodici anni fa l’associazione “Le Terre dei Savoia” e l’associazione “Conservare per innovare” concepirono il progetto “Essenza del Territorio”, volto a valorizzare diversi beni culturali paesaggistici accomunati da un forte e significativo legame con il territorio. Lo strumento adottato è consistito in una rete di giardini e coltivi che si è ampliata a poco a poco fino a diventare un elemento naturalistico-culturale capace di accrescere l’attrattività turistica dell’intero territorio.



Un elemento che dal 2022 viene celebrato dalle Giornate dei Giardini delle Essenze, quest’anno in scena l’1 e il 2 giugno prossimi in concomitanza con “Appuntamento in Giardino”, la celebre manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (a cui le “Terre dei Savoia” hanno aderito proprio attraverso la Rete dei Giardini delle Essenze), pensata per avvicinare il grande pubblico alla sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.



Otto i siti aderenti alla manifestazione, per sette comuni della provincia di Cuneo che celebreranno i giardini come spazi urbani destinati alla comunità.



Ampio e variegato il programma, consultabile nella sua interezza al seguente link: https://qr.link/Y7MiI4.



Dall’Orto romano a Bene Vagienna (con visite guidate e laboratori per bambini “Una giardiniera fuori dal comune” sia il sabato, sia la domenica) ai Giardini del Priorato di San Pietro a Cavallermaggiore, fruibili gratuitamente sia il sabato, sia la domenica; dall’Antico Orto dei Padri Somaschi a Cherasco (con i laboratori domenicali “Un fiore per capello”, “Incensi naturali” e “Chic*apui Cherasco Edition”) e il Giardino dei Semplici sempre a Cherasco (che ospiterà il 2 giugno i laboratori “Aperitalea” e “Semina il Bello”) al Giardino delle Essenze a Lagnasco con visite guidata il sabato e la domenica, il laboratorio di autoproduzione di oleoliti con erbe officinali l’1 e il 2 giugno e la “Caccia al tesoro aromatica” domenica mattina; dal Giardino della Casa del Custode a Marene (con il laboratorio “Bombe di Semi” l’1 e il 2 giugno al mattino e al pomeriggio) al Museo-Giardino della Civiltà della seta “Mario Monasterolo” a Racconigi (con il laboratorio di trattura della seta il 2 giugno e la visita al Castello Reale e ai Giardini sempre nella giornata di domenica), fino al Giardino dei Sensi del MÚSES - Accademia Europea delle Essenze a Savigliano, che farà da scenografia ai laboratori “Il segno profumato” e “Atelier del profumiere” in scena sia il sabato, sia la domenica.



Due giorni per scoprire otto luoghi pregni di fascino storico e naturalistico, insomma, raccontati altresì nei nuovi podcast di Loquis realizzati per l’occasione e pubblicizzati a partire dal prossimo 27 maggio. Uno strumento digitale immersivo al servizio del territorio, per una manifestazione che intende farsi canto universale di peculiarità locali capaci di raccontare l’essenza locale fatta di cultura, saperi e tradizioni. Per eventuali informazioni: info@leterredeisavoia.it.