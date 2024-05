Un grazie speciale al personale sanitario dell'ospedale di Cuneo

Abbiamo ricevuto una bella lettera da parte di Francesca. Vi riassumiamo i punti salienti.

Lo scorso aprile, Francesca ha vissuto un’esperienza in ospedale che si è trasformata in un ricordo di gratitudine e ammirazione per il personale sanitario. "Giovedì mattina la paura faceva 90" ha raccontato Francesca, ma l'accoglienza e la professionalità del personale del reparto di day surgery hanno presto ridotto la sua ansia.

Appena entrata, Francesca è stata accolta calorosamente dall'operatrice del reparto. Dopo essersi preparata per l'intervento, è stata trasportata in barella da un giovane barelliere sardo, simpatico e molto professionale. "Al mio arrivo in sala, sono stata accolta da Fabiana, un'infermiera eccellente che ha subito capito come sdrammatizzare e calmare le mie paure".

Un momento particolarmente rassicurante è stato l’incontro con il Dottor Carignano G. "Fare due parole con lui prima dell'intervento ha reso tutto più familiare, mettendomi a mio agio tanto da non percepire più la differenza di ruoli. La paura faceva solo più 60!"

In sala operatoria, Francesca ha trovato Susy, che con dolcezza l’ha aiutata a rilassarsi, accarezzandole il volto con manovre delicatissime. Dopo l'intervento, un’altra infermiera di turno nel pomeriggio si è presa cura di Francesca e delle sue ferite.

"Cosa dire? Non posso che elogiare tutte queste figure sanitarie che, con la loro devozione al lavoro, fanno di tutto per i loro degenti," ha scritto Francesca. "Ringrazio tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno fatto sì che potessi stare al meglio e superare le mie paure".

L’esperienza di Francesca è un ringraziamento al personale sanitario, che con professionalità, empatia e dedizione, offre quotidianamente supporto e cura ai pazienti.