A fine giugno arriva la gara solidale "Battifollo Wonderful trail"

La Pro Loco di Battifollo, in collaborazione con l'associazione I RUN FOR FIND THE CURE, organizzano il BATTIFOLLO WONDERFUL TRAIL, gara competitiva con lo scopo di raccogliere fondi per iniziative benefiche.

I trail, sarano due, uno da venti chilometri e uno da dieci, oltre ad una camminata non cometitiva da 6km. Tutti i percorsi si svolgeranno sulla sentieristica locale, immersa nel verde e circondata dai suggestivi castagneti secolari.

L'evento avrà anche una cornice enogastronomica di tutto livello, cominciando sabato alle 14.30 con una camminata didattica su un percorso di circa 3.5 km, dove lo chef Paolo Dalicandro dialogherà coi partecipanti, realizzando fingerfood a base di castagne e miele. Alla camminata saranno presenti anche Marco Bozzolo, custode dei castagneti e Agnese Giachello apicoltutrice, i quali ilustreranno la magia di questi luoghi. La passeggiata si concluderà presso il biscottificio Primo pan con merenda e musica.

Alle 19.00, presso il Piazzale comunale si apriranno gli stand gastronomici a cura delle Proloco Locali, per proseguire la serata dalle 21.00 con la musica Occitana dei QubaLibre.

Domenica 23 Giugno il trail avrà inizio con il ritrovo alla pineta/campeggio Cian del Mondo con il seguente programma:

- Ore 10.00 partenza della gara da 20 km

- Ore 10.30 partenza della gara da 10 km

- Ore 10.40 partenza della camminata 6 km

- Dalle 12.30 alle 14.30 Pasta party a cura della proloco di Battifollo

Il ricavato delle gare andrà a sostegno del progetto Home Sweet Home, di I run for Find the Cure: ovvero la messa in sicurezza di abitazioni, in aree particolarmente disagiate, del Samburu County, in Kenya.

Le iscizioni per la gara potranno farsi in loco dalle 8.00 di domenica mattina o sul sito: https://irunfor.findthecure.it/gara/battifollo-wonderful-trail-2024/