Mondovì, dal 1° luglio torna la scuola materna estiva

Anche per il 2024 il Comune di Mondovì attiverà la scuola materna estiva, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle famiglie con genitori entrambi lavoratori, assicurando così un accompagnamento educativo-assistenziale durante il periodo delle vacanze (mesi di luglio e agosto).

Il servizio, assegnato alla cooperativa sociale “Alemar” Onlus e gestito dalla Cooperativa Valdocco, verrà erogato tra il 1° e il 26 luglio e tra il 29 luglio e il 30 agosto (a esclusione della settimana dal 12 al 18 agosto) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì (con possibilità di pre-ingresso alle ore 7.30 e di post-scuola dalle ore 16.00 alle 17.00 previo pagamento di una tariffa supplementare).

Le attività si svolgeranno nei locali della Scuola dell’Infanzia di Borgo Ferrone in corso Europa 24, con capienza massima di numero di due sezioni nel mese di luglio e di una sezione nel mese di agosto. L’accesso sarà riservato ai bambini che abbiano frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia (in età compresa tra i 3 ed i 6 anni) con genitori impegnati in attività lavorative nei mesi di luglio e agosto. In tal senso sarà garantito un diritto di precedenza ai residenti del Comune di Mondovì.

La tematica scelta per quest’anno sarà l’Educazione ambientale, al fine di promuovere sin dall’infanzia la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia della natura e dell’ambiente circostante. Attraverso l’osservazione, la relazione, il gioco, le attività laboratoriali, le attività indoor e outdoor e le esperienze sensoriali, si accresceranno le conoscenze sui diversi ambienti (città, mare, montagna, campagna), si trasmetterà l’importanza della scoperta e delle fragilità degli ecosistemi, favorendo in contemporanea la costruzione di un legame bambino/a – natura. Tutte le informazioni sui contenuti educativi del servizio sono disponibili a questo link: https://cav.lavaldocco.it/news/in-primo-piano/524-scuola-materna-estiva-citt%C3%A0-di-mondov%C3%AC-2024.html.

Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro e non oltre sabato 15 giugno 2024.

Il costo unitario del pasto, somministrato dal gestore del servizio di refezione scolastica Camst Società cooperativa a r.l., ammonta a 5,26 euro. É fissato un incontro in presenza con le famiglie interessate al servizio per lunedì 3 giugno alle ore 17.15 presso la Sala comunale delle Conferenze "Luigi Scimè" (corso Statuto, 11/D).