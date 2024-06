Ad Alba la Festa del Sacrificio. "Un esempio di inclusione e un messaggio di pace"

L'Associazione Culturale Immigrati Alba ODV, insieme alla Comunità Musulmana di Alba, ha celebrato domenica l'Aid al-Adha, la Festa del Sacrificio al Parco Tanaro.

Un momento di preghiera, di festa e inclusione che è stato anche un inno alla pace: "Questa festa è stata un momento di grande gioia e condivisione - ha dichiarato Elbounadi Abdelkhalek, presidente e fondatore dell'Associazione Culturale Immigrati Alba (ACIA)-. Abbiamo celebrato insieme, ma è stato anche un momento per sottolineare l'importanza della pace e dell'uguaglianza per tutti.

Vogliamo ringraziare il sindaco Alberto Gatto per la sua prima visita come sindaco di Alba ed esprimere la nostra gratitudine all'amministrazione uscente, in particolare a Carlo Bo, a Daniele Sobrero, a Elisa Boschiazzo e a tutti gli ex assessori e consiglieri per il loro supporto e la collaborazione durante il loro mandato. Rimaniamo disponibili al confronto e alla collaborazione per il bene comune della città," ha concluso Elbounadi Abdelkhalek.

"Sono molto felice di portare il saluto della Città di Alba alla comunità musulmana, un segno di vicinanza, un'occasione per continuare a lavorare per l'inclusione cittadina e territoriale. Questo evento fornisce anche un momento di riflessione che vuole essere un inno alla pace e alla fraternità", ha aggiunto il sindaco di Alba Alberto Gatto.