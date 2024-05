Il prossimo martedì 28 maggio sarà una serata speciale per tutti gli appassionati di calcio e sport inclusivo. Nell’ambito della European Football Week, l’associazione Amico Sport Cuneo si unirà alla società San Benigno Calcio per un evento che promette di essere un’esperienza indimenticabile. L’evento si terrà presso il campo sportivo di San Benigno, dove i ragazzi di Amico Sport e la squadra del 2007 del San Benigno Calcio si incontreranno per un allenamento congiunto.

La serata sarà ricca di attività sportive, pensate per promuovere l’inclusione e il divertimento. Tra percorsi motori, tiri in porta, passaggi e partitelle, i partecipanti avranno l’opportunità di migliorare le loro abilità calcistiche, ma soprattutto di creare nuove amicizie. L’evento è stato organizzato per garantire che tutti i ragazzi, indipendentemente dalle loro capacità, possano godere di una serata di sano sport e divertimento.

Emiliano Rosso, San Benigno (responsabile settore giovanile chiamato Cuneo Oltrestura), ha voluto esprimere il suo entusiasmo per l’iniziativa: “… siamo orgogliosi di supportare questo evento e di vedere come il calcio possa diventare un ponte che unisce ragazzi di diverse esperienze e background. Questi eventi sono fondamentali non solo per i ragazzi di Amico Sport, ma anche per quelli del San Benigno. Insieme, imparano il valore del lavoro di squadra, del rispetto reciproco e dell’inclusione“.

Questo evento è un esempio perfetto di come lo sport possa essere un veicolo di inclusione e crescita personale. Amico Sport Cuneo e San Benigno Calcio stanno dimostrando che, attraverso il gioco e il divertimento, è possibile abbattere le barriere e costruire una comunità più coesa e solidale. Vi aspettiamo tutti sul campo per sostenere i nostri giovani atleti e celebrare insieme i valori dello sport e dell’amicizia.

L’appuntamento è quindi per martedì 28 maggio sul campo di San Benigno, per una serata all’insegna dello sport e della condivisione. L’evento rappresenta una meravigliosa occasione per i giovani atleti di Amico Sport Cuneo e del San Benigno Calcio di conoscersi, divertirsi e imparare insieme. Non mancate, sarà una serata memorabile!

Vi aspettiamo in Piazza Fon Giovanni Gallo 2 – Frazione San Benigno Cuneo – Campo sportivo.

Orario dalle 18:00 alle 20:00