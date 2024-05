Arrampicata sportiva, Coppa Italia Lead: a Campitello di Fassa oro per Giorgio Tomatis

Alla Adel Climbing Wall di Campitello di Fassa è andata in scena questo weekend la terza e conclusiva tappa del circuito di Coppa Italia Lead.

In qualifica Giovanni Placci (Orobia ASD) e Giorgio Tomatis (buschese del Centro Sportivo Esercito) guidano la classifica con 2 top, seguiti da Davide Picco (El Maneton Schio), Andrea Ludovico Chelleris (Teste di Pietra PN) ed Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi Faenza).

Le semifinali riservano alcune sorprese: sale al comando del gruppo Davide Picco con 38+, seguito da Davide Marco Colombo (Fiamme Oro) con 36+ e Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team) con 34+. Grande escluso Giovanni Placci, che perde l’appiglio al movimento 24+ e conclude così la sua gara al 12°posto, fuori dalla top 10 dei finalisti.Altra sorpresa positiva Luca Bertacco (King Rock Climbing Team) che si posiziona al 5° posto con 30+ e guadagna la finale.

In finale conquista l’oro Giorgio Tomatis, unico a raggiungere il top, argento per Davide Marco Colombo che raggiunge la presa 44, bronzo per Luca Boldrini (Deva Wall) con lo stesso numero di prese, così come Luca Bertacco che conquista il 4° posto e Giorgio Bendazzoli (El Maneton Schio) che si piazza al 5° posto.

Al termine della gara Tomatis ha commentato così la sua medaglia: “Dopo un inizio di stagione un po’ complicato sono riuscito a ritrovare il flow, finalmente, e sono contento. Avevo bisogno di una vittoria così per rientrare un po’ in modalità gara, dopo le prime qualifiche olimpiche, dove non sono riuscito a dare il meglio. Ora testa avanti fino alla prossima OQS e poi vedremo cosa mi riserverà il futuro.”