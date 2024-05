A Cuneo arrivano gli autobus completamente elettrici: inaugurato il primo di 12 nuovi mezzi [VIDEO]

Un mezzo completamente elettrico. Un autobus lungo 12 metri, con ampie vetrate, predisposto per il trasporto di persone disabili, dotato di ogni comfort e sistema di sicurezza, dalla grafica accattivante e green.

E' quello inaugurato questa mattina da Bus Company, il primo di dodici, 29 posti a sedere e 86 totali, in circolazione tutti entro la fine dell'anno. Manderanno in pensione i vecchi mezzi a gasolio. Sono trenta, in totale, quelli che circolano in tutto il territorio comunale. Di questi, un 35 per cento, entro pochi mesi, sarà elettrico e, pertanto, non inquinante.

Dotato di una batteria da 500 kw, avrà un'autonomia di circa 300 chilometri, in base anche alla stagione. La stazione di ricarica sarà al Movicentro di Cuneo, dove sono in corso di allestimento le centraline, tutte altamente tecnologiche. Il tutto, in partnership con Dimler Truck, holding a cui appartiene Mercedes, e con il Comune di Cuneo.

Questi mezzi sono stati studiati per circolare a Cuneo. Non potranno circolare ad Alba, per esempio. Un attento studio dei percorsi, della distribuzione delle fermate, delle pendenze, dell'altitudine, ha consentito di studiare la batteria, ottimizzandone i consumi tenendo conto della circolazione specifica del capoluogo e non replicabile in nessun'altra località. Saranno, quindi, bus a misura solo di Cuneo.