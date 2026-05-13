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Il castello di Monteu Roero (Foto di Tino Gerbaldo)
Monteu Roero tra architettura e storia con l’Associazione Bel Monteu
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Attualità | 13 maggio 2026, 06:46

Monteu Roero tra architettura e storia con l’Associazione Bel Monteu

Uno sguardo all’insù a riscoprire le bellezze dei soffitti di un tempo sabato 23 maggio, ore 16

Il castello di Monteu Roero (Foto di Tino Gerbaldo)

Il castello di Monteu Roero (Foto di Tino Gerbaldo)

Un pomeriggio tra architettura e storia. L’Associazione culturale Bel Monteu invita sabato 23 maggio, alle ore 16, all’appuntamento dal titolo “Monteu Roero e i suoi soffitti, uno sguardo all’insù a riscoprire le bellezze di un tempo”.

L’evento è dedicato ai soffitti dipinti del Roero e si terrà presso la saletta polifunzionale Comunale Don Lino Brossa in piazza Bergadani a Monteu Roero, in collaborazione con il Comune. Sarà presente la dottoressa Elena Gallizio di Consolidarte che porterà alla scoperta di beni architettonici e culturali dalla lunga storia, oltre ad approfondire le metodologie impiegate per il loro restauro.

Ma non finisce qui, come spiega l’organizzazione: "Oltre ai soffitti dipinti si parlerà anche di soffitti in gesso ed a cassettoni presenti sul territorio monteacutese e nel Roero in generale con un particolare approfondimento sul restauro degli affreschi presenti nel Castello di Monteu Roero ed in corso di recupero grazie alla lungimiranza della proprietà – Distillerie Berta di Mombaruzzo".

Aggiungendo: "Si enunceranno anche le recenti importanti scoperte di nuove strutture meritevoli di approfondimento, grazie al lavoro di ricerca dei volontari di Bel Monteu, e si potranno nell’occasione, segnalare opere ancora sconosciute e nascoste per un’importante opera di catalogazione e censimento".

Silvia Gullino

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