Monteu Roero tra architettura e storia con l’Associazione Bel Monteu

Un pomeriggio tra architettura e storia. L’Associazione culturale Bel Monteu invita sabato 23 maggio, alle ore 16, all’appuntamento dal titolo “Monteu Roero e i suoi soffitti, uno sguardo all’insù a riscoprire le bellezze di un tempo”.

L’evento è dedicato ai soffitti dipinti del Roero e si terrà presso la saletta polifunzionale Comunale Don Lino Brossa in piazza Bergadani a Monteu Roero, in collaborazione con il Comune. Sarà presente la dottoressa Elena Gallizio di Consolidarte che porterà alla scoperta di beni architettonici e culturali dalla lunga storia, oltre ad approfondire le metodologie impiegate per il loro restauro.

Ma non finisce qui, come spiega l’organizzazione: "Oltre ai soffitti dipinti si parlerà anche di soffitti in gesso ed a cassettoni presenti sul territorio monteacutese e nel Roero in generale con un particolare approfondimento sul restauro degli affreschi presenti nel Castello di Monteu Roero ed in corso di recupero grazie alla lungimiranza della proprietà – Distillerie Berta di Mombaruzzo".

Aggiungendo: "Si enunceranno anche le recenti importanti scoperte di nuove strutture meritevoli di approfondimento, grazie al lavoro di ricerca dei volontari di Bel Monteu, e si potranno nell’occasione, segnalare opere ancora sconosciute e nascoste per un’importante opera di catalogazione e censimento".