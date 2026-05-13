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Bra, le Clarisse invitano all'ultima giornata di spiritualità
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Attualità | 13 maggio 2026, 06:50

Bra, le Clarisse invitano all'ultima giornata di spiritualità

Domenica 17 maggio presso il Monastero, con inizio alle ore 9.45. I contatti

Bra, le Clarisse invitano all'ultima giornata di spiritualità

 "La tua Parola è sorgente di vita" è il titolo della proposta delle Sorelle Clarisse di Bra che hanno organizzato delle giornate di spiritualità (per tutti), con l’obiettivo di "Conoscere Gesù per poterlo riconoscere", come suggeriva papa Francesco. 

L’ultimo appuntamento è domenica 17 maggio presso il Monastero (viale Madonna dei fiori, 3), con inizio alle ore 9.45, pranzo al sacco e conclusione alle ore 15.30. Per chi desidera: Santa Messa alle ore 8.30; ora nona e adorazione alle ore 15.30; Vespri alle ore 17.30. 

Per informazioni e per dare l’adesione: tel. 0172/413148, email: monasteroclarisse.bra@gmail.com. Le Sorelle Clarisse vi aspettano e vi salutano fraternamente.

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