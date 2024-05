"Finché non troveremo Dada morta, continueremo a cercarla"

Stamattina i vigili del fuoco, in elicottero, hanno sorvolato a lungo la zona del Monviso e di punta Venezia, da dove è precipitata Dada, meticcia di cinque anni, di proprietà di uno degli alpinisti recuperati domenica 26 maggio a circa 3 mila metri di quota dal Soccorso alpino.

Si cercava il suo cadavere, che però, nonostante la zona sia stata a lungo sorvolata, non è stato trovato.

Il suo padrone non ha quindi perso le speranze di ritrovare Dada, magari ferita, ma comunque viva. "Si vedevano delle impronte al suolo, forse è riuscita a spostarsi. Si tratta di un animale del peso di circa 25 chili. E' forte, potrebbe avercela fatta. Chiedo una mano a tutti. Metterò le sue foto in la zona. Non voglio smettere di crederci", ci dice.

Condividiamo il suo appello, invitando chiunque avesse notizie a contattare la nostra redazione all'indirizzo direttore@targatocn.it. In caso, provvederemo noi a trasmetterla al padrone di Dada.