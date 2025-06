Oggi e domani urne aperte per cinque referendum abrogativi: si vota su cittadinanza e lavoro

Oggi e domani si vota per cinque referendum abrogativi: un quesito chiede di modificare le norme sulla cittadinanza e gli altri quattro riguardano il lavoro.

Date e orari di voto

• Domenica 8 giugno 2025: dalle ore 07:00 alle 23:00

• Lunedì 9 giugno 2025: dalle 07:00 alle 15:00

I votanti devono presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento d’identità valido; possono ritirare anche una sola delle cinque schede (per partecipare al quorum solo dei quesiti ritirati)

Per validare ogni referendum, è necessario il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto. I sondaggi realizzati tra maggio 2025 indicano un’affluenza tra il 30% e il 42%, al di sotto della soglia necessaria .

Il risultato referendario è quindi incerto, ma si prevede una sfida per raggiungere il quorum.

Quesito 1 – Scheda verde

Tema: Reinserimento dopo licenziamento ingiustificato (Jobs Act)

• Cosa abroga: il D.lgs. 23/2015, norma che impedisce il reintegro dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti, offrendo solo un risarcimento tra 6 e 36 mensilità.

• Obiettivo: Ripristinare il reintegro per licenziamento ingiustificato, ristabilendo efficacia dell’Articolo 18Quesito 2 – Scheda arancione

Tema: Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese

• Cosa abroga: il limite massimo di sei mensilità d’indennizzo per aziende con meno di 16 dipendenti (14 mensilità per alcune realtà fino a 60 addetti).

• Obiettivo: Permettere al giudice di decidere liberamente l’indennizzo, senza limiti prefissati.

Quesito 3 – Scheda grigia

Tema: Contratti a termine e causali

• Cosa abroga: l’art. 19 del D.lgs. 81/2015 che permette contratti a termine fino a 12 mesi senza specificare causale.

• Obiettivo: Reintrodurre l’obbligo di causale fin dalla prima assunzione, con verifica giudiziaria in caso di contestazione, per limitare la precarietà.

Quesito 4 – Scheda rosa/rossa

Tema: Responsabilità solidale negli appalti

• Cosa abroga: la norma che esclude la responsabilità del committente e subappaltatori per infortuni collegati a rischi specifici dell’appaltatore.

• Obiettivo: Ripristinare la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, per garantire maggiore sicurezza sul lavoro.

Quesito 5 – Scheda gialla

Tema: Cittadinanza italiana per stranieri extracomunitari

• Cosa abroga: la durata minima di residenza di 10 anni prevista per stranieri extracomunitari chiedente la cittadinanza.

• Obiettivo: Ridurre a 5 anni il tempo legale di residenza, mantenendo gli altri requisiti (lingua, reddito stabile, nessun reato, pagamento tasse).

Si vota su cinque schede colorate, una per ogni quesito; si può scegliere di rispondere Sì o No anche solo ad alcuni quesiti. Serve il quorum: almeno il 50%+1 degli aventi diritto deve partecipare