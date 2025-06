Orario estivo sulla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano: Arenaways riduce di un terzo le corse

Da domani domenica 8 giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, e la chiusura dell’anno scolastico, le corse sui treni Arenaways della linea Cuneo- Saluzzo - Savigliano subiranno una riduzione.

Mentre fino ad oggi viaggiano sul binario unico 24 treni al giorno nei feriali e una decina in quelli festivi, verranno ridotti ad una cinquantina la settimana, e non ci saranno treni il sabato e la domenica, come venerdì 15 agosto. L'orario estivo sarà valido fino a sabato 30 agosto e in seguito è previsto il ripristino della frequenza attuale.

Nel dettaglio si legge sul sito Arenaways dal lunedì al venerdì partiranno 5 treni al giorno da Savigliano. Quelli delle 8:07 e 13:07 faranno capolinea a Saluzzo, mentre le corse delle 9:12, 15:12 e 18:12 arriveranno fino a Cuneo. Non ci sono corse per chi arriva in serata, da Torino, o da Savona.

Da Cuneo, invece, ci saranno solo tre convogli (gli Atr 220 usati dalla compagnia) in partenza dalla stazione: alle 6:45, alle 11:45 e alle 16:45, tutti diretti a Savigliano. Non ci sono partenze da Cuneo nel tardo pomeriggio o in orario preserale. Da Saluzzo diretti a Savigliano sono programmati 5 treni giornalieri: alle 7:32, 8:32, 12:32, 14:32 e 17:32, mentre per Cuneo si potrà partire alle 9:33, alle 15:33 e alle 18:33.

Sempre sul sito della compagnia ferroviaria torinese, nell’ottica della integrazione del trasporto pubblico treno- gomma, gestito quest'ultimo da Granda Bus sono pubblicati gli orari delle corse dei pullman sulla tratta Savigliano-Saluzzo-Cuneo.

In allegato all'articolo, i file PDF con tutti gli orari.