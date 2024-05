Nel programma di Matteo Ravera la riqualificazione delle piazze di Boves e la ciclabile verso Borgo S.Dalmazzo

Le PIAZZE, cuore pulsante della vita cittadina, saranno al centro del programma della lista civica "Insieme per Boves".

Matteo Ravera, candidato Sindaco, ma architetto di professione, ha delineato i dettagli dei progetti, sottolineando l'importanza di riqualificare gli spazi per favorire la socializzazione e lo sviluppo delle attività commerciali.

“Piazza Borelli: Il cuore del centro storico sarà soggetto a una rivisitazione completa. Bisognerà ragionare sul distributore, liberare spazio e dare maggiore respiro alla piazza. Sarà ridisegnata l'area degli accessi e dei parcheggi, puntando a una maggiore funzionalità ed estetica.

Piazza Caduti: Abbandonata l’idea di un parcheggio interrato, che non ha raggiunto il numero di adesioni necessarie, vogliamo accorpare le due aree verdi in un unico parco giochi, rivedere la sistemazione dei parcheggi senza diminuirli, realizzare una pavimentazione in cubetti di pietra e rinnovare l’arredo urbano.

Chiesa Vecchia: Prevediamo una nuova pavimentazione in cubetti di pietra, per restituire a questa piazza il suo antico fascino, valorizzando il patrimonio storico e architettonico del luogo.

Piazza di Cerati: Interverremo con un restyling per garantire comfort e praticità ai cittadini.

Sagrato di Rivoira: Su questo importante spazio pubblico stiamo già lavorando; in collaborazione con alcuni componenti del comitato frazionale, ho personalmente elaborato una bozza di progetto che mira a valorizzare il sagrato e renderlo un punto di incontro per la comunità.

Viale Giovanni XXIII a Fontanelle: Prevediamo una riqualificazione globale. Interventi di verde, arredi e risoluzione delle problematiche di accesso ed uscita renderanno questo spazio più accogliente e funzionale per i residenti.

Piazza di Castellar: Sistemazione del ballo, nuovi arredi e regimazione delle acque meteoriche.

Piazza di San Mauro: da definire con i frazionisti se e quali interventi potrebbero interessare.

Piazza di San Giacomo: rifacimento del marciapiede, tinteggiatura delle ex scuole e nuova segnaletica orizzontale”.

Parallelamente alla riqualificazione urbana, "Insieme per Boves" ha proposto un progetto per la mobilità sostenibile, con la realizzazione di una PISTA CICLABILE CHE COLLEGA BOVES A BORGO SAN DALMAZZO. E’ da anni che si parla di un attraversamento a Mellana, piacerebbe anche a noi, ma l’intervento ha un costo di diversi milioni di euro. La proposta di un attraversamento a Fontanelle, dove il Gesso è stretto, è invece concreta ed economicamente sostenibile.

“La pista ciclabile rappresenta un passo avanti significativo verso una mobilità più sostenibile, un investimento che non solo migliorerà la qualità della vita dei cittadini, ma contribuirà anche a promuovere il turismo e a valorizzare il nostro territorio” dichiarano i candidati consiglieri Massimo Borio e Mumo Gastinelli.

Massimo Borio

Mumo Gastinelli

"Insieme per Boves" ha dunque delineato un programma ambizioso, ma concreto, basato su principi di partecipazione, sostenibilità e sviluppo. Con il sostegno dei cittadini, Ravera e la sua lista sono pronti a trasformare queste visioni in realtà, costruendo un futuro migliore per i bovesani.