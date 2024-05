Bra, controlli dei Carabinieri nella zona della stazione: due arresti e 14 segnalazioni per possesso di droga

I Carabinieri della Compagnia di Bra, nel quadro delle iniziative volte ad intensificare l’attività preventiva e di contrasto al degrado urbano, con particolare riferimento ai reati “predatori” e allo spaccio di stupefacenti, nella giornata del 29 maggio hanno eseguito una serie di controlli concentrati sulla centrale Piazza Roma e sull’area della Stazione Ferroviaria.

Gli interventi, che hanno visto impegnati 14 Carabinieri della Compagnia di Bra e 5 della Compagnia di Intervento Operativo del 1° Reggimento Piemonte di Moncalieri, hanno permesso di controllare 23 veicoli, identificare 45 persone e controllare 2 esercizi commerciali: un cittadino albanese è stato denunciato perché trovato non in regola con la norme che regolano la permanenza degli stranieri in Italia, mentre un cittadino marocchino è stato segnalato al Prefetto di Cuneo per la detenzione per uso personale di stupefacenti poiché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

I servizi di mercoledì scorso si inseriscono nel più ampio quadro di contrasto all’illegalità nella zona oggetto dell’intervento, che sin dallo scorso ottobre, attraverso quotidiani servizi di pattuglia e con il presidio costante dei Carabinieri, anche all’interno della Stazione Ferroviaria, ha prodotto rilevanti risultati operativi.

Nel dettaglio 137 servizi di pattuglia dedicati presso l’area della Stazione Ferrovia di Bra, 482 persone controllate, 14 persone segnalate alla Prefettura di Cuneo quali assuntori di stupefacenti, 2 arrestati e 2 deferiti in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 4 denunciati per possesso illegale di armi, 2 denunciati per lesioni personali, 3 denunciati in per inosservanza del DASPO Urbano, 9 denunciati per la violazione della normativa sull’immigrazione, oltre a 244 grammi di hashish e numerose dosi di marijuana, cocaina e crack sottoposti a sequestro.