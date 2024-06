Elisa Tarasco (Fratelli d’Italia): “Accessibilità e inclusione, un impegno per il turismo e la cultura”

Elisa Tarasco candidata in provincia di Cuneo, con Fratelli d’Italia, per le elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte dell'8 e 9 giugno, sottolinea l’importanza di rendere accessibili strutture turistiche, musei, parchi, castelli e mezzi di trasporto per le persone con disabilità.

“Un tema che mi sta particolarmente a cuore è l’accessibilità. In particolare, voglio soffermarmi sull'importanza di adeguare le strutture ricettive turistiche, musei, parchi e castelli e mezzi di trasporto per renderle fruibili da tutti, anche dalle persone con disabilità.

Recentemente ho avuto modo di parlare con una signora disabile che mi ha raccontato le difficoltà che incontra quotidianamente nel vivere la sua vita.

Mi ha parlato dell'impossibilità di accedere a molti luoghi che per la maggior parte delle persone sono scontati: un museo, un parco, un castello e sovente anche alle strutture ricettive.

Le sue parole mi hanno profondamente colpito e mi hanno fatto riflettere sull'importanza di un cambiamento in questa direzione.

Ritengo rendere accessibili le strutture ricettive, i musei, i parchi e i castelli sia un dovere morale.

L'Italia è un paese ricco di storia, cultura e bellezze naturali che attirano ogni anno milioni di turisti. Se solo fossimo in grado di accogliere e far vivere un'esperienza positiva anche ai turisti con disabilità, potremmo incrementare notevolmente il flusso turistico e generare un indotto.

Per realizzare questo obiettivo è necessario investire risorse nell'adeguamento delle strutture. Si tratta di interventi che possono riguardare l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione di servizi igienici adatti, la predisposizione di percorsi tattili e segnaletica in Braille, la formazione del personale e l'offerta di servizi di assistenza.

La Regione Piemonte in linea con la normativa nazionale sull'eliminazione delle barriere architettoniche, promuove interventi per migliorare l'accessibilità di edifici pubblici esistenti e ai mezzi di trasporto pubblici, attuando i principi costituzionali di uguaglianza e inclusione sociale.

Questo è possibile grazie alla recente ‘Legge Regionale 1/2024, Disposizioni per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche’ firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio il 5 febbraio 2024.

L'accessibilità è solo un tassello di un mosaico più ampio, per garantire una vera e propria inclusione delle persone con disabilità è necessario un impegno a 360 gradi che comprenda:

Potenziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari: è fondamentale assicurare un'adeguata assistenza domiciliare, la disponibilità di strutture residenziali e semi-residenziali e il supporto ai caregiver.

Agevolazioni fiscali e sostegno economico alle famiglie: per aiutare le famiglie con persone disabili o fragili a sostenere le spese necessarie per la cura dell'assistito.

Politiche mirate all'inclusione lavorativa: incentivare le aziende ad assumere persone con disabilità e offrire formazione specifica.

Rafforzamento della tutela dei diritti: assicurare il rispetto delle leggi e delle normative vigenti a livello regionale e nazionale”.