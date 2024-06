A Marene, lo scorso sabato, in scena lo spettacolo "Guerre dimenticate"

Sabato 1 giugno un gruppo di ragazzi dai 10 ai 20 anni, provenienti da diversi comuni della provincia, ha messo in scena lo spettacolo teatrale “Guerre dimenticate” regia di Giuseppe Porcu.

L’Auditorium San Giuseppe di Marene ha ospitato i 30 attori che si sono impegnati tantissimo e hanno recitato un copione dal significato molto profondo che ha condotto gli spettatori alla scoperta di conflitti dimenticati e delle guerre che viviamo ogni giorno.

L’associazione di genitori “La Baracca dei Birbanti” ha offerto, ai ragazzi, il laboratorio teatrale che ha portato alla realizzazione dello spettacolo, scritto in corso d’opera, in parte dagli attori stessi. Il laboratorio è partito a marzo in due gruppi che sono stati separati fino alle prove generali. Sono stati quindi davvero bravi a dar vita ad un unico spettacolo. Si sono messi in gioco, hanno superato paure e timidezze e si sono divertiti tantissimo tutti insieme, in un clima di inclusione e supporto reciproco.

Sabato hanno provato dalle quattro del pomeriggio ed è stata loro offerta la cena dall’associazione.

Sabato 8 giugno alle 10,00 si replicherà per i ragazzi delle scuole medie di Marene che potranno vedere i loro compagni all’opera.

Si ringrazia Giuseppe Porcu che come al solito ha fatto un lavoro enorme, permettendo ai ragazzi di esprimersi, divertirsi ed esibirsi in uno spettacolo apprezzato dal pubblico; il CSV e il Comune di Marene per il supporto.