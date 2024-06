La Concessionaria Skoda Proglio protagonista al compleanno Baladin di Cuneo

Open Baladin Cuneo veniva inaugurato nel 2016, in una bellissima serata di maggio. Fu un evento che coinvolse tutta la città ed ancora oggi si ricorda con emozione la fiumana di cuneesi che si riversò nella piazza che ospita il locale e che da quel giorno è diventata “Piazza Viva” assumendo un ruolo centrale nella vita socio culturale della nostra città.

Per festeggiare al meglio, Open Baladin ha organizzato tre serate dedicate alla musica, con eventi gratuiti e durante i festeggiamenti sarà presente anche la concessionaria Skoda Proglio che, per l’occasione, esporrà e darà la possibilità di toccare con mano ed approfondire tutto ciò che riguarda le vetture del prestigioso marchio facente parte dal 1991 del gruppo Volkswagen.

“Siamo orgogliosi di partecipare attivamente ai festeggiamenti per il compleanno di Open Baladin” dichiara Gianluca Ghibaudo, responsabile della Concessionaria Proglio Skoda di Cuneo “perché sappiamo quanto Cuneo ed i cuneesi siano affezionati a questo locale che, fin dalle sue origini, ha contribuito ad animare positivamente una delle piazza della città. Sarà un piacere poter dare ai cuneesi la possibilità di toccare con mano e vedere da vicino alcune delle vetture più interessanti del nostro marchio Skoda; siamo certi che le linee moderne e raffinate proposte negli ultimi anni dal marchio, così come la grande cura degli interni, saranno apprezzate da tutti.”

La Concessionaria Skoda Proglio e Open Baladin attendono i cuneesi e non, a partire da venerdì 7 Giugno alle ore 19, fino a domenica sera; per le serate di venerdì e domenica sarà a disposizione di tutti un totem fotografico Skoda con cui sarà possibile scattarsi divertenti foto e riceverle direttamente in formato digitale tramite email.