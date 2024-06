Scontro fra tre auto sulla tangenziale di Saluzzo: un ferito in ospedale

E’ di un ferito il bilancio di un incidente che nella mattinata di oggi (mercoledì 5 giugno), poco prima delle ore 8.30, ha coinvolto tre autovetture, andate a scontrarsi e quindi uscite di strada mentre percorrevano il tratto finale della tangenziale di Saluzzo, verso Staffarda, all’altezza del km 59 della Strada Provinciale 589.

Ad avere la peggio l’uomo alla guida di una delle tre auto, trasportato in ospedale in condizioni che comunque non parevano destare eccessiva preoccupazione, mentre gli altri conducenti sono usciti dallo scontro praticamente illesi, non avendo bisogno di ricorrere alle cure del 118.

Sul posto, insieme ai sanitari del Servizio Regionale di Emergenza, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento saluzzese e i Carabinieri della locale Compagnia.