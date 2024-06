Sfida a due a Ceresole d’Alba: Chiara Masia Collo in campo contro Luis Cabases

Chiara Masia Collo, 59 anni, dirigente responsabile della Struttura di Comunicazione Interna ed Esterna dell’ASL Città di Torino e dell’Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte, è la seconda candidata a sindaco nel comune di Ceresole d'Alba alle prossime amministrative.

Sposata, tre figli, è alla sua prima esperienza amministrativa. Dal 2014 al 2019 è stata responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso l’ASL TO1, poi confermata nell’ASL Città di Torino.

Con la lista numero 2 “Ceresole nel Cuore” sarà l’antagonista di Luis Cabases nel comune roerino con la maggior superficie (37 kmq), conosciuto per la storica battaglia del 1544 e recente teatro della Fiera delle Terre Rosse, importante manifestazione del territorio.

Nel programma di Chiara Masia Collo i punti salienti sono: Salute Pubblica e Ben-Essere, Legalità Trasparenza ed Efficienza, Politiche per i giovani, Politiche per gli anziani, Cultura, Agricoltura e Ambiente, Sicurezza e Viabilità, Sport, Urbanistica ed Edilizia, Integrazione, Terzo settore.

La lista “Ceresole nel cuore” è formata da Luca Abate, dipendente Gai, Daniele Bertero, imprenditore agricolo, Gianni Bonetto, agrotecnico, Sergio Burzio, assistente Polizia locale, Cristiana Donato, geometra, Chiara Olocco, assistente sociale, Maria Pallotti, ragioniera, Mattia Perinetto, geometra, Giovanni Serventi, medico, Simone Traina, dipendente Maxisconto.