Bra, proposta una Commissione speciale sulla mensa scolastica

I Consiglieri comunali Carlo Patria, Sergio Panero, Giuliana Mossino, Massimo Somaglia, Francesco Racca e Davide Tripodi hanno presentato ufficialmente una proposta per l’istituzione di una Commissione speciale di controllo e garanzia, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto comunale.

La proposta nasce in seguito alla delibera di aumento delle tariffe della mensa scolastica, misura che - sottolineano i proponenti - appare in contrasto con le linee programmatiche dell’Amministrazione, nelle quali era stato dichiarato il mantenimento delle tariffe invariate. Altro elemento centrale della richiesta riguarda la morosità accumulata negli anni, che ammonterebbe a circa 100.000 euro, e che potrebbe aver inciso sulle scelte tariffarie.

I Consiglieri chiedono che venga fatta piena luce su cause, gestione e impatti di questa situazione. In particolare, la Commissione - che si propone sia composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e presieduta da un esponente delle opposizioni - avrebbe il compito di:

• verificare la coerenza tra dichiarazioni pubbliche e decisioni effettive;

• analizzare l’evoluzione e la gestione delle morosità;

• valutare l’impatto della nuova modalità di pagamento RID a partire dall’anno scolastico 2025/2026;

• esaminare la distribuzione degli aumenti tra le diverse fasce di utenti e l’equità del sistema tariffario;

• accertare l’efficacia delle agevolazioni esistenti e il loro impatto sulle famiglie più fragili;

• garantire che il sistema ISEE non penalizzi il ceto medio, in particolare le famiglie con entrambi i genitori lavoratori;

• proporre eventuali correttivi o misure migliorative alla Giunta e al Consiglio.

“Abbiamo a cuore le esigenze del ceto medio, che rappresenta una parte fondamentale della nostra comunità e che rischia di essere maggiormente colpito dalle politiche attuate dal Sindaco, soprattutto in un contesto di inflazione crescente. È nostro dovere vigilare affinché le scelte amministrative non gravino in modo sproporzionato su chi contribuisce in modo silenzioso e costante al benessere collettivo” - dichiarano i Consiglieri.