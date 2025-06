Consiglio Comunale di Cuneo: tre giorni di dibattito su politica internazionale, territorio e sanità

Il Consiglio Comunale di Cuneo è stato convocato in sessione straordinaria per lunedì 23 giugno 2025 alle ore 17:00, con prosecuzione martedì 24 e mercoledì 25 giugno 2025, sempre alle ore 17:00.

L’ordine del giorno prevede la votazione di cinque importanti ordini del giorno presentati da vari gruppi consiliari. Tra questi, si discuterà della mozione “Fermare Israele – Fermare la Terza Guerra Mondiale”, promossa dai gruppi “Cuneo per i Beni Comuni” e “Cuneo Mia”, che affronta tematiche di politica internazionale.

Un altro ordine del giorno di rilievo riguarda le “Proposte per valorizzare Piazza della Costituzione in connubio con il Parco Parri in vista dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana del 2 giugno 2026”, sostenuto da un ampio fronte di gruppi consiliari, tra cui “Cuneo Mia”, “Partito Democratico”, “Forza Italia” e altri, con l’obiettivo di celebrare un importante traguardo storico attraverso la riqualificazione urbana.

Si discuterà inoltre del “Riconoscimento dello Stato di Palestina”, presentato dal consigliere Giuseppe Lauria, e delle “Proposte ed azioni preliminari per il Piano socio sanitario della Regione Piemonte”, a cura dei gruppi “Cuneo Solidale Democratica”, “Centro per Cuneo Lista Civica”, “Partito Democratico” e altri.

Infine, sarà sottoposto al voto l’ordine del giorno relativo a “Posti letto, liste di attesa, case di comunità: la Corte dei Conti bacchetta la sanità piemontese – Rivedere l’impostazione del piano sanitario regionale”, presentato dal consigliere Ugo Sturlese di “Cuneo per i Beni Comuni”.

La seduta prevede inoltre l’approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 24 e 25 febbraio 2025 e l’esame di diverse proposte della Giunta Comunale. Tra queste, la nomina del rappresentante del Comune di Cuneo nell’ambito delle attività del Centro Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest, l’approvazione del piano di protezione civile comunale e la verifica e l’assestamento del bilancio di previsione 2025-2027, con le relative variazioni e lo stato di attuazione dei programmi.