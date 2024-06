Con il bel tempo torna l’apertura estiva de La Formaggeria di La Fisséllo Doc a Villar San Costanzo

Con la bella stagione torna l’apertura estiva dello shop più amato da passanti e turisti diretti in Val Maira dove, anche solo per un delizioso gelato fiordilatte, la tappa è obbligata. Ma soprattutto non può mancare il rifornimento, per gli amanti di formaggi e latticini di alta qualità, di prodotti dell’Azienda Agricola che vanno dai freschi caprini e vaccini, a quelli di varie stagionature, con punte di eccellenza negli erborinati che ogni anno si presentano unici per le loro diverse sfumature stagionali, senza dimenticare le mozzarelle, i bocconcini, le tome fresche, i tomini, il burro, lo yogurt.

La ricca produzione, tutta di altissima qualità, e la cortesia e disponibilità dello staff de La Fissello Doc hanno decretato il successo del punto vendita che durante la stagione estiva non smette di servire sempre nuovi clienti, incuriositi dal passaparola e ansiosi di gustarsi tutte le prelibatezze casearie. Una produzione che è realizzata secondo le ricette antiche, usando il latte crudo di mungitura, non trattato termicamente, un metodo che permette di garantire una produzione artigianale rispettosa della tradizione locale e fedele alle più genuine ricette del territori.

Nel periodo estivo lo shop è aperto anche la domenica pomeriggio.

Gli orari sono i seguenti: Lunedì chiusura - dal Martedì alla Domenica: 8,30-12,30 / 15,30-19,00

La Formaggeria de La Fissello Dcc è presente anche il mercoledì e il sabato mattina al Mercato della Terra di Saluzzo, sotto l’Ala di Ferro; il lunedì mattina al Mercato di Centallo; il giovedì mattina al Mercato di Villafalletto: il sabato mattina al Mercato di Campagna Amica di Cuneo.

LA FORMAGGERIA - La Fissello Doc - Via I Maggio 33 - Villar San Costanzo (CN)