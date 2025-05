Autotrasporto: ASTRA CUNEO e le Organizzazioni Sindacali di categoria riuniti nell'Osservatorio dei trasporti e della logistica della provincia di Cuneo"

"Un luogo in cui le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore autotrasporto trovano una sintesi nella complessa concertazione delle tematiche d'interesse della categoria". Questa la sintesi descrittiva del Segretario Generale ASTRA CUNEO, Gabriele Bracco, in merito all'Osservatorio dei Trasporti, ente che vede la primaria associazione di autotrasportatori della provincia alla guida unitamente alle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, UILT UIL e FIT CISL.

Quest'oggi parte datoriale e sindacale si sono riunite a Cuneo, presso la nuova sede di ASTRA sita in Frazione Madonna dell'Olmo - Via Bra 1, per rinnovare le cariche dell'ente. Nominato Presidente dell'Osservatorio Enrico Vesce, Segretario provinciale UILTRASPORTI, che per la rappresentanza sindacale vede al suo fianco la neo Segretaria provinciale FILT CGIL Alice Tardivo ed il Segretario provinciale FIT CISL Oscar Chiambrino.

La parte datoriale è invece rappresentata da Ennio Tonoli, della Tonoli spedioni srl, Ercole Fornero, della Fornero srl e Gabriele Bracco Segretario Generale ASTRA CUNEO.

L'Osservatorio in questione è un luogo in cui si sviluppano iniziative, analisi e monitoraggi nel settore dei trasporti e della logistica, precisa Bracco. Esso svolge innanzitutto un ruolo centrale nello sviluppo delle relazioni sindacali permettendo di garantire un dialogo efficace e produttivo tra imprese e lavoratori, promuovendo azioni mirate alla formazione ed alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Rappresenta inoltre un luogo di ricerca, concertazione e diffusione di informazioni utili per le imprese del settore, promuovendo il dialogo con le istituzioni e il pubblico in generale.

Il nostro Osservatorio, prosegue Bracco, rappresenta un'eccellenza nel settore, unico oserei direi nel Nord Ovest. Un luogo in cui la concertazione sindacale si esprime al massimo livello di pragmatismo, garantendo soluzioni che forniscono un supporto alle imprese, consentendo loro di poter assumere decisioni strategiche, ottimizzare i processi e migliorare la competitività, con la tutela dei diritti essenziali dei lavoratori, figure professionali sempre più difficili da reperire e che necessitano la giusta considerazione e valorizzazione.

Un luogo in cui poter elaborare proposte e progetti d'interesse per la categoria, da poter condividere con le istituzioni e gli enti al fine di partecipare alla definizione di politiche e normative d'impatto sul settore.

Una struttura in cui il confronto sindacale si focalizzi sulla situazione del settore e sensibilizzi l'opinione pubblica sull'importanza di una categoria essenziale per l'economia del nostro paese e conduca le imprese sempre più verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza in generale.