Come comprare Base Dawgz ($DAWGZ): guida per principianti

Base Dawgz ($DAWGZ) è una nuova meme coin costruita sulla rete Base, sviluppata da Coinbase, nota per le sue commissioni basse e le transazioni veloci. Base Dawgz è una meme coin cross-chain che opererà su diverse reti, tra cui Solana, Ethereum, Avalanche, Polygon e BNB.

Con il logo di un cane Shiba Inu, $DAWGZ mira a seguire le orme di altre popolari meme coin come Dogecoin e Shiba Inu. In questa guida, spiegheremo come comprare $DAWGZ durante la prevendita.

Come comprare Base Dawgz

Comprare Base Dawgz ($DAWGZ) durante la prevendita può sembrare complicato, soprattutto per chi è nuovo nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, seguendo attentamente questa guida passo-passo, sarai in grado di investire in $DAWGZ in modo rapido e sicuro. Ecco come fare.

Passo 1: configura un wallet compatibile con la rete Base

Il primo passo per comprare Base Dawgz è configurare un wallet compatibile con la rete Base. Questo è essenziale per partecipare alla prevendita di $DAWGZ. La prevendita accetta criptovalute popolari come ETH, BNB e SOL, quindi qualsiasi wallet compatibile con queste reti è adeguato. Tuttavia, dato che Base Dawgz è un token della rete Base, è consigliabile scegliere un wallet che supporti questa rete specifica.

Ti consigliamo di utilizzare Trust Wallet, un'applicazione compatibile con la rete Base e altre reti su cui Base Dawgz opererà. Trust Wallet è utilizzato da oltre 100 milioni di trader e può essere scaricato come app mobile per Android e iOS. Dopo aver scaricato e installato l'app, crea un nuovo wallet e imposta un PIN. Durante la configurazione, ti verranno fornite 12 parole casuali che costituiscono la tua frase di backup. Scrivile nell'ordine corretto e conservale in un luogo sicuro.

Passo 2: aggiungi criptovalute a Trust Wallet

Una volta configurato il wallet, il prossimo passo è acquistare alcune criptovalute e trasferirle su Trust Wallet. Queste criptovalute devono essere accettate dalla prevendita di Base Dawgz.

Criptovalute accettate:

ETH/USDT (Base)

ETH/USDT (Ethereum)

BNB (BNB Chain)

AVAX (Avalanche)

SOL (Solana)

Se già possiedi una di queste criptovalute, puoi trasferirla direttamente su Trust Wallet. In caso contrario, puoi acquistarle tramite l'app Trust Wallet stessa.

Clicca sul pulsante ‘Compra’ e scegli la criptovaluta desiderata. Suggeriamo di optare per USDT sulla rete Ethereum, poiché è ancorato al dollaro statunitense, facilitando la valutazione dell'investimento. Trust Wallet ti indicherà il miglior gateway di pagamento fiat in base al tuo metodo di pagamento e alla tua valuta preferiti.

La maggior parte dei gateway accetta Visa, MasterCard e alcuni portafogli elettronici selezionati. Dopo aver inserito le tue informazioni personali e caricato un documento d'identità emesso dal governo, potrai acquistare le criptovalute. Una volta completata la transazione, le criptovalute appariranno nel saldo del tuo Trust Wallet.

Passo 3: collega il wallet al sito della prevendita

Ora sei pronto per collegare il tuo wallet al sito della prevendita di Base Dawgz. Visita il sito web di Base Dawgz e seleziona la rete desiderata dalla dashboard della prevendita. Ci sono cinque loghi, ciascuno rappresentante una rete supportata.

Se stai utilizzando USDT sulla rete Ethereum, clicca sul logo di Ethereum e poi sul pulsante ‘Collega Wallet’. Scegli Trust Wallet, che hai configurato in precedenza. Trust Wallet richiederà un'autorizzazione prima di connettersi al sito di Base Dawgz. Conferma la connessione per proseguire.

Passo 4: completa l'investimento nella prevendita

Dopo aver collegato il wallet, vedrai che il tuo wallet è connesso al sito della prevendita. Inserisci il numero di criptovalute che vuoi scambiare per $DAWGZ. Ad esempio, se digiti 750 USDT, la dashboard della prevendita ti mostrerà quanti token $DAWGZ riceverai in base al prezzo attuale della prevendita.

Apri Trust Wallet e approva la transazione. Le criptovalute verranno trasferite al wallet della prevendita di Base Dawgz. Ora hai completato l'investimento.

Passo 5: richiedi i token $DAWGZ

Dopo la fine della prevendita, Base Dawgz distribuirà i token $DAWGZ agli investitori. Quando ciò avverrà, potrai tornare al sito web di Base Dawgz per richiedere i tuoi token.

Collega lo stesso wallet utilizzato per l'investimento, assicurandoti che solo tu possa richiedere i token. I token verranno quindi trasferiti al tuo saldo Trust Wallet, dove rimarranno fino a quando deciderai di venderli.

Seguendo questi passaggi, sarai in grado di acquistare Base Dawgz ($DAWGZ) in modo sicuro e partecipare a un progetto che ha il potenziale per crescere significativamente.

