Studentesse del liceo musicale di Cuneo al prestigioso concorso internazionale "Nino Peraldo Bert" di Biella

Grande emozione per Gaia Ferrero (chitarra classica) e Antea Bongiovanni (flauto), entrambe della classe 4M del liceo musicale di Cuneo che, lo scorso 9 giugno, hanno partecipato al prestigioso concorso Internazionale “Nino Peraldo Bert” di Biella ottenendo un secondo premio.

Gaia, allieva del professor Dario Bertano) e Antea (allieva della professoressa Elena Bollati) erano iscritte alla categoria musica da camera per gruppi composti da 2 a 8 elementi comprendenti almeno una chitarra per età media non superiore ai 18 anni e hanno eseguito il “secondo episodio” di F.Margola e “Caffè 1930” di A.Piazzolla.

“In questi ultimi anni sia allievi, che ex allievi, si sono distinti in vari concorsi nazionali ed internazionali – commenta il vice preside Flavio Becchis -. Alcuni nostri alunni ora sono docenti di conservatorio o fanno parte di importanti orchestre in giro per il mondo a testimonianza che la nostra scuola sta lavorando oltre che con tanta passione anche con ottimi risultati”.