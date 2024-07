Sgomento a Morozzo per l’improvvisa scomparsa del sindaco Mauro Fissore

In lutto la comunità di Morozzo per l’improvvisa scomparsa del primo cittadino Mauro Fissore. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava in vacanza in Costa Azzurra.



Di anni 64 e fossanese d'origine, è stato assessore e consigliere nel Comune di Sant’Albano Stura. Come sindaco di Morozzo è stato eletto per la prima volta nel 2015: il suo terzo mandato era ufficialmente iniziato nel settembre 2020.



La giunta comunale, sgomenta tanto quanto i residenti, si riserva ancora di non rilasciare dichiarazioni.