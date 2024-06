Incidente a Cavallerleone al ritorno dalla consegna delle schede in Prefettura

Un brutto incidente si è verificato questa mattina intorno alle 6 sul ponte di via Bernero tra Cavallermaggiore e Cavallerleone sul ponte della "Bernera" ponte che attraversa il canale del consorzio irriguo.

Un pick-up del Comune in dotazione alla Protezione civile di Cavallerleone è andato fuori strada e si è schiantato contro le sponde in ferro del ponte.

A bordo del mezzo si trovavano due dipendenti comunali che stavano tornando da Cuneo dove avevano consegnato le schede delle elezioni europee in Prefettura.

L'impatto è stato violento e il mezzo è stato completamente divelto dalla parte in ferro delle sponde del ponte. Fortunatamente, grazie anche all'attivazione degli airbag, i due dipendenti comunali sono rimasti illesi, ma sono comunque stati soccorsi dall'ambulanza del 118 e trasportati in ospedale a Savigliano per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone dall'abitacolo dell'auto, messo in sicurezza la zona e recuperato il mezzo incidentato, e i carabinieri per i rilievi del caso.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude un colpo di sonno o una distrazione del conducente.