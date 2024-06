Bagnasco torna a scegliere Mauro Bertino: è lui il nuovo sindaco

Sarà Mauro Bertino, già primo cittadino e vicesindaco, il sindaco di Bagnasco per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Noi per Bagnasco” ha raccolto 363 voti favorevoli, pari al 74,39% delle preferenze. L’avversario Roberto Colombo (“Bagnasco per tutti”) ha invece raccolto 125 voti (25,61%).



A Bagnasco, con 506 votanti sui1.059 elettori, si è riscontrata un’affluenza alle urne del 47,78%. Dodici le schede nulle, sei quelle bianche.