Comunali, Verduno riconferma l'uscente Marta Giovannini

E' stata riconfermata l'uscente Marta Giovannini sindaco di Verduno con 197 voti. La lista “Avanti Verduno” ha ottenuto il 51,71% delle preferenze. Per 13 voti in meno l'avversario Andrea Demagistris della lista “La bella Verduno” non ha ottenuto le chiavi della città, si è fermato a 184 voti, con il 48,29% delle preferenze.



Su 481 elettori hanno votato 385 ( l'80,04%), tre le schede nulle e una bianca.