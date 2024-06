Europee 2024. Scrutinati due terzi dei voti. Fratelli d'Italia supera il 28%, ma il Partito Democratico non è lontano. Debole il M5S, testa a testa Forza Italia - Lega

Arrivati a pochi minuti dalle tre di notte, gli scrutini relativi delle elezioni europee stanno numericamente convergendo ai dati delle proiezioni.

La soglia dei due terzi dei voti esaminati è stata varcata, con Fratelli d'Italia a ridosso del 29%.

Tonico il Partito Democratico al 25%, mentre il Movimento Cinque Stelle recede al 9.5%.

Testa a testa tra Forza Italia - Noi Moderati e la Lega per il terzo posto all'interno della coalizione di governo (8,96% contro 8,95%).

Alleanza Verdi e Sinistra avrà la sua rappresentanza al Parlamento Europeo (6.8%), una prospettiva che si allontana per Stati Uniti d'Europa e Azione - Siamo Europei, poco sotto alla soglia di sbarramento del 4%.

Completano il cerchio le altre liste.

A seguire i dati completi direttamente dal Viminale; vi rimandiamo alla mattinata di lunedì per avere il quadro definitivo del nostro territorio.