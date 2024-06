L'ex sindaco Livio Acchiardi, nonché ex primo cittadino di Dronero, è il nuovo sindaco di Roccaruna. Con la lista “Insieme per Crescere” ha ottenuto 414 voti e il 43,44% di preferenze. Diciotto voti in meno per Claudio Garnero (Insieme per Roccabruna) fermo a 396 voti e 41,55%. Giorgio Verutti (Roccabruna nel cuore) a 143 voti e il 15,01%.



Su 1.352 elettori hanno votato in 978 (72,34%), 13 schede nulle e 12 bianche.