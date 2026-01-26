Rete oncologica, Icardi: "Una rete che va sostenuta, intervenga la Regione"

La seduta odierna della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, da Luigi Genesio Ircardi , ha ospitato i professori Massimo Aglietta, Mario Airoldi e Alessandro Comandone della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Quest'ultima è stata coinvolta come unica rete italiana nel progetto Europeo CCI4EU volto alla creazione della Comprehensive Cancer Infrastructure, modello futuro per la gestione dei percorsi diagnostico terapeutici dei pazienti oncologici europei, volta ad attenuare le disparità che ostacolano l’accesso alla ricerca, all’innovazione e alle cure di qualità sia tra i diversi paesi, che all’interno degli stessi. Il progetto CCI4EU, finanziato dall’UE, si prefigge di sviluppare un programma di cura del cancro mediante l’adozione di un approccio inclusivo e adattato alla situazione di riferimento di ciascuna nazione, promuovendo una maggiore integrazione tra ricerca e assistenza.

“Purtroppo nel corso dell’audizione sono emerse problematiche e criticità non accettabili - dichiara il Presidente Icardi -. Dobbiamo intervenire subito, le cure contro il cancro non possono aspettare, propongo di attivare immediatamente un gruppo di lavoro per dare un contributo concreto a questo team di esperti di alto livello che lavora sulla nostra rete, burocrazia e inerzie varie devono essere superate”.

Conclude il Presidente Icardi “credo che questo progetto che coinvolge sanità nazionale ed ed europea sia stata una esperienza molto importante i cui esiti meritano di essere valorizzati e replicati anche in altri territori per garantire ai pazienti oncologici le cure più avanzate e tempestive, non dobbiamo perdere l’occasione, la Regione deve essere in prima linea per la cura e la prevenzione del cancro.



