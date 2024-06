Marmora: il nuovo sindaco è Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte

Sarà Roberto Colombero - presidente Uncem Piemonte, ex presidente della Comunità Montana Valle Maira, e anche sindaco di Canosio dal 2009 al 2019 - il sindaco di Marmora per i prossimi cinque anni.



Il candidato sindaco per la lista “Marmora Insieme, Valle Maira” è stato premiato dagli elettori con 28 voti favorevoli, pari al 60,87% delle preferenze. Giorgio Reviglio, sindaco uscente con la sua “Marmora Vive”, ha invece raccolto 18 voti (39,13%).



Marmora ha fatto registrare un’affluenza alle urne del 77,05% e una sola scheda nulla.