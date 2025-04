Circolo di Fossano del Partito Democratico: eletta per acclamazione Annalisa Somaglia nuova segretaria

Il Partito Democratico, presente e attivo in provincia di Cuneo con 19 circoli e oltre mille tesserati, ha avviato da alcune settimane il percorso congressuale che culminerà nell'Assemblea Provinciale del prossimo 14 aprile, nel corso della quale i delegati eleggeranno Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e consigliere provinciale, alla carica di Segretario Provinciale.

Il Circolo fossanese ha aderito a questo cammino di partecipazione martedì 1 aprile, quando un folto numero di iscritti e simpatizzanti ha partecipato al Congresso, convocato dal segretario uscente Stefano Gemello non solo per eleggere i cinque delegati che prenderanno parte all'Assemblea provinciale, ma anche per presentare la candidatura di Annalisa Somaglia e sancire con il voto dell'assemblea la sua nomina a nuova segretaria del circolo cittadino.

Dopo il saluto di Mauro Calderoni, consigliere regionale e segretario provinciale uscente, Gemello ha presentato i risultati di una “campagna di ascolto” svolta nelle scorse settimane tra gli oltre 60 iscritti del Circolo, da cui è emersa una reale esigenza di partecipazione, di coinvolgimento e di confronto sui temi centrali del dibattito politico locale e nazionale. Partendo da questi risultati, ha poi tracciato un “bilancio” degli ultimi quattro anni in cui ha guidato, al suo secondo mandato, il circolo cittadino, evidenziando come il percorso sia stato possibile grazie all’impegno ed alla fiducia di tutta la comunità democratica. Comunità che ha ringraziato e di cui si è dichiarato orgoglioso di fare parte, nella convinzione che una esperienza politica ha senso solo se è espressione di una collettività , di un sentire comune, a servizio di un bene collettivo.

Annalisa Somaglia, candidata a diventare la nuova segretaria, si è presentata al Circolo condividendo le motivazioni che l’hanno portata ad esprimere questa disponibilità: giovane insegnante, attiva da diversi anni nella vita del Circolo, componente della segreteria, ha maturato questa decisione anche grazie ad una esperienza di volontariato in Brasile, che le ha permesso di comprendere con chiarezza l’importanza dell’impegno a servizio della collettività, soprattutto a favore dei più fragili e degli ultimi.

Dopo gli interventi di Davide Sannazzaro, che ha preso la parola per salutare l’assemblea e presentare la propria candidatura al ruolo di Segretario Provinciale, e di alcuni iscritti, che a nome del Circolo hanno ringraziato Gemello per il lavoro svolto in questi anni alla guida del Partito, i presenti hanno votato i cinque delegati all’Assemblea Provinciale del 14 aprile – Lorenzo Cassine, Rosita Serra, Marco Revello, Annalisa Somaglia e Stefano Gemello, a cui si affiancherà Marina Mana, componente della Commissione di garanzia del Congresso e componente di diritto dell’Assemblea – e poi eletto, per acclamazione, Annalisa Somaglia come nuova segretaria del Circolo di Fossano del Partito Democratico.

A lei va naturalmente il grazie di tutta la comunità democratica cittadina e l’augurio di un buon lavoro.