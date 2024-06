Moiola sceglie, ancora, Loris Emanuel: sarà il sindaco per i prossimi cinque anni

Sarà ancora Loris Emanuel il sindaco di Moiola per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Per Moiola” è stato premiato dagli elettori con 84 voti favorevoli, pari al 68,85% delle preferenze. La lista “Nuovi Orizzonti” di Dario Grosso ha invece raccolto 38 voti (31,15%).



A Moiola, dei 169 elettori in 126 si sono presentati alle urne, facendo registrare un’affluenza del 74,56%. Due le schede nulle, come quelle bianche.