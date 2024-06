Ora è ufficiale: Ezio Donadio è il nuovo sindaco di Busca

Visto il raggiungimento del quorum era soltanto una formalità, ma ora è ufficiale: sarà Ezio Donadio, Sessantasei anni, pensionato ed ex dirigente Bitron e assessore uscente, il sindaco di Busca per i prossimi cinque anni. Sostituirà l’uscente Marco Gallo, proiettato con forza al consiglio regionale del Piemonte.



Il candidato per la lista omonima “Ezio Donadio sindaco” - unico soggetto presentatosi all’appuntamento elettorale - è stato premiato dagli elettori con 4.796 voti favorevoli.



Dei 7.814 elettori in 5.489 si sono presentati alle urne facendo registrare un’affluenza alle urne del 70,25%. Trecentosedici le schede nulle e trecentosettantasette quelle nulle.