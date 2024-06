Revello: il nuovo sindaco è Paolo Motta

Sarà Paolo Maria Vincenzo Motta il sindaco di Revello per i prossimi cinque anni. Sostituisce il sindaco uscente Daniele Mattio (“Tradizione e Innovazione”).



Il candidato per la lista “”Il campanile delle ore” è stato premiato dagli elettori con 1.027 voti favorevoli, pari al 41,87% delle preferenze. Mattio ha invece raccolto 919 voti (37,46%) e Mario Nicola Campanella 507 (20,67%).



Sui 4.228 elettori hanno votato in 2.501 (59,15%). Venticinque le schede nulle, ventritré quelle bianche.