Azione replica a Targatocn: "Pronti a dialogare con tutte le forze europeiste e liberali"

Pubblichiamo la replica di Azione all'articolo uscito questa mattina su Targatocn, a firma di Giampaolo Testa, nel quale si evidenziava la vicinanza di Azione al centrosinistra a livello di provincia, e la presenza, invece, del leader Calenda, alla convention di Forza Italia

***

Visto quanto letto nella rubrica CONTROCORRENTE di oggi, non possiamo esimerci dal rispondere. – dichiarano l’on. Daniela Ruffino e Giacomo Prandi, rispettivamente segretari regionale e provinciali del partito guidato da Carlo Calenda - Azione ha un progetto politico molto chiaro, quello di realizzare un centro liberale, riformista ed europeista, lì ci hanno messo gli elettori, che ha abbia come obiettivo primario, vista la situazione globale, quello della realizzazione degli stati uniti d’Europa.

Un concetto concreto, un riforma radicale dell’assetto politico-istituzionale del continente, necessaria per contrastare i mali sempre più evidenti che lo affliggono.

Per fare questo Azione dialoga con tutte le forze e culture europeiste quali quelle liberali, popolari e riformiste che ci stanno.

Di certo con questo obiettivo non collaboreremo con forze chiaramente anti-europeiste come Lega e Movimento 5 Stelle ma cosi come Fratelli d’Italia e la sinistra estrema in quanto non credono pienamente in tutto ciò.

Questo ovviamente si ripercuote sulle elezioni amministrative – aggiungono Ruffino e Prandi - anche in provincia di Cuneo, dove Azione ha sempre mantenuto una linea molto chiara: il nostro obiettivo è rappresentato dai programmi, prima che dal candidato.

Chi si ritrova attorno ad un programma orientato ai valori riformisti, liberali, europeisti e popolari avrà il nostro supporto.

Lo abbiamo ribadito in occasione degli ultimi congressi provinciali lo scorso fine settimana, ad Alba e a Cuneo e lo ribadiamo anche oggi.

Chi poi ritiene che il nostro partito sia “ridotto ai minimi termini” sbaglia nettamente: lo dimostra proprio la costante crescita di iscritti e la nutrita partecipazione ai congressi, il costante aumento degli amministratori locali che aderiscono ad Azione e, soprattutto, di giovani attenti e desiderosi di una politica pragmatica e non populista.

Questa è Azione, in Italia, in Piemonte e in provincia di Cuneo.