San Damiano Macra: il nuovo sindaco è Giorgio Gianti

Sarà Giorgio Gianti il sindaco di San Damiano Macra per i prossimi cinque anni.



Il candidato per la lista “Insieme per San Damiano” è stato premiato dagli elettori con 194 voti favorevoli, pari al 85,84% delle preferenze. Antonio Pasero ( con la lista "San Doamniamo nel cuore")ha invece raccolto 32 voti (14,16%).



San Damiano Macra, con 244 votanti, ha fatto registrare un’affluenza alle urne del 59,51%, 14 schede nulla e 4 bianche.