Stroppo: è ballottaggio fra l'uscente Andrea Salsotto e Marco Abello

Stroppo, piccolo comune della Valle Maira, dovrà tornare alle urne. È ballottaggio fra il sindaco uscente Andrea Salsotto (lista civica 2024) e Marco Abello (lista Trota), fermi a 32 voti ciascuno con il 48,48%. Solo due voti per il terzo sfidante Daniele Tomatis.

Su 110 elettori hanno votato in 67 (60,91%), una scheda nulla.

Il sindaco uscente Salsotto, intervenuto in diretta, ha dichiarato: "Da parte nostra abbiamo lavorato cinque anni cercando di creare armonia, ma evidentemente abbiamo fallito nel ricucire questo strappo. Il paese è spaccato. Poi è significativo che nella lista arrivata al ballottaggio non c'è nessuno di Stroppo. Lo leggo come un voto contro di me". E chiude con una considerazione: " Da Macra ad Acceglio si dovrebbe avere un unico Comune".