A Gaiola Bottero e la sua lista ottengono 306 voti: "Il mandato più ampio degli ultimi 25 anni"

Paolo Bottero sarà sindaco a Gaiola per altri cinque anni. Una lista unica, che ha ottenuto 306 voti validi. All'indomani del voto, sa che ci sono tante cose da portare a termine. "Con una lista unica, l'esito delle elezioni non è mai scontato. Abbiamo chiesto ai cittadini di Gaiola un mandato chiaro su un programma serio e articolato. Ed è arrivato", commenta il primo cittadino.

"Siamo molto soddisfatti anche per i numeri: è un dato storico per Gaiola. 306 voti validi credo sia il mandato più ampio degli ultimi 25 anni. In particolare, i candidati giovani hanno raccolto il consenso dei coetanei attirando un voto difficile da intercettare e soprattutto di buon auspicio per il futuro del paese".