Alberto Deninotti è il nuovo sindaco di Marene

Sarà Alberto Deninotti il sindaco di Marene per i prossimi cinque anni e succede a Roberta Barbero.



Il candidato per la lista “Senso civico” è stato premiato dagli elettori con 1025 voti favorevoli, pari al 56,38% delle preferenze. Marco Racca con la lista “Insieme per Marene presente e futuro” ha invece raccolto 793 voti (43,62%).



Marene, con 1884 votanti, ha fatto registrare un’affluenza alle urne del 67,41% , 30 schede nulle e 36 bianche.