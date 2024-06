Europee, Forza Italia Racconigi: "Grazie agli elettori che hanno premiato il candidato Franco Graglia"

Gentile direttore,

All’esito dei risultati delle elezioni in Europa e per la nostra Regione, ringraziamo tutti gli elettori racconigesi che hanno sostenuto, con il loro voto, Forza Italia e che, con la loro preferenza, hanno premiato il nostro candidato, l’amico Franco Graglia.

I dati consegnano un eccezionale risultato elettorale, sia a livello provinciale che comunale, dove Franco Graglia risulta essere il secondo più votato in provincia della coalizione del Presidente Cirio e il primo nella nostra città, dove ha ottenuto ben 203 preferenze.

Questo risultato è il frutto di uno straordinario lavoro di squadra ed è doveroso ringraziare tutte le persone che in questi mesi e nelle ultime settimane si sono impegnate sul territorio e, in particolare, l’amico Gianluca Capello che si è speso incessantemente per questo obiettivo.

Da qui nasce un progetto di visione ed amministrazione che premia i moderati e il lavoro sul territorio, un progetto fatto di persone che si ispirano ad una politica dialogante, capace di avere una chiara prospettiva non solo locale, ma anche regionale ed europea.

Grazie a tutti gli elettori.

Enrico Inverso

Direttivo provinciale FI Piemonte