La Massucco T. replica al servizio de "Le Iene": "Ristabiliremo la verità e proveremo la nostra trasparenza"

La Massucco T. Srl, notissima azienda con sede in via Genova 122 a Cuneo, che noleggia e vende macchine per il movimento terra, gru e attrezzature industriali, ha pubblicato sui suoi canali social una breve nota con cui replica al servizio de "Le Iene", andato in onda lo scorso 9 aprile.

Accuse e insinuazioni gravi da parte di Marco Fortunato, 50enne grafico ed ex collaboratore dell'azienda. Falsificazione dei documenti legati alle dichiarazioni di conformità CE dei mezzi e una simulazione di incidente finalizzata a frodare l’assicurazione.

Tutte respinte da Paolo Massucco, il titolare dell'azienda. E sulle quali - spiega l'azienda - verrà fatta chiarezza per ristabilire la verità. Lo pubblichiamo integralmente.

𝙂𝙚𝙣𝙩𝙞𝙡𝙞𝙨𝙨𝙞𝙢𝙞,

𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙣𝙤𝙩𝙤, 𝙞𝙣 𝙪𝙣𝙖 𝙥𝙪𝙣𝙩𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙖 𝙩𝙚𝙡𝙚𝙫𝙞𝙨𝙞𝙫𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤𝙩𝙩𝙤 𝙙𝙖 "𝙇𝙚 𝙄𝙚𝙣𝙚", 𝙖𝙣𝙙𝙖𝙩𝙖 𝙞𝙣 𝙤𝙣𝙙𝙖 𝙞𝙡 𝟗 𝙖𝙥𝙧𝙞𝙡𝙚, 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙨𝙤𝙡𝙡𝙚𝙫𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙣𝙨𝙞𝙣𝙪𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙨𝙪𝙡𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚𝙯𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 𝘼𝙯𝙞𝙚𝙣𝙙𝙖.

𝙇𝙖 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙧𝙞𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙖 𝙡𝙖 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙤𝙨𝙩𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙘𝙝𝙚 𝙡𝙖 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙖 𝘼𝙯𝙞𝙚𝙣𝙙𝙖 𝙖𝙫𝙧𝙚𝙗𝙗𝙚 𝙧𝙞𝙘𝙝𝙞𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙪𝙣 𝙧𝙞𝙨𝙖𝙧𝙘𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙖𝙡𝙡’𝘼𝙨𝙨𝙞𝙘𝙪𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙨𝙤𝙢𝙢𝙖 𝙙𝙞 𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝙀𝙪𝙧𝙤 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 a 𝙪𝙣 𝙢𝙚𝙯𝙯𝙤 𝙞𝙣𝙘𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩𝙤, 𝙖𝙨𝙨𝙚𝙧𝙞𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙖𝙩𝙩𝙧𝙖𝙫𝙚𝙧𝙨𝙤 𝙡’𝙚𝙨𝙞𝙗𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙪𝙣𝙖 𝙞𝙢𝙢𝙖𝙜𝙞𝙣𝙚 𝙛𝙖𝙨𝙪𝙡𝙡𝙖. 𝙇'𝙄𝙉𝙎𝙄𝙉𝙐𝘼𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝙀' 𝘿𝙀𝙇 𝙏𝙐𝙏𝙏𝙊 𝙋𝙍𝙄𝙑𝘼 𝘿𝙄 𝙁𝙊𝙉𝘿𝘼𝙈𝙀𝙉𝙏𝙊, 𝙥𝙤𝙞𝙘𝙝é 𝙨𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙞𝙣 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙙𝙞𝙘𝙝𝙞𝙖𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙙𝙚𝙞 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙞 𝘼𝙨𝙨𝙞𝙘𝙪𝙧𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞 𝙙𝙖 𝙘𝙪𝙞 𝙧𝙞𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖 𝙘𝙝𝙚 𝙣𝙤𝙣 è 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙤 𝙢𝙖𝙞 𝙘𝙝𝙞𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙣é 𝙩𝙖𝙣𝙩𝙤𝙢𝙚𝙣𝙤 𝙤𝙩𝙩𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙖𝙡𝙘𝙪𝙣 𝙧𝙞𝙨𝙖𝙧𝙘𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙖 𝙩𝙖𝙡𝙚 𝙢𝙖𝙘𝙘𝙝𝙞𝙣𝙖𝙧𝙞𝙤.

𝘾𝙞 𝙧𝙞𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙤𝙜𝙣𝙞 𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙖 𝙧𝙞𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙤.

𝙇𝙖 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙖 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣𝙚 è, 𝙞𝙣𝙫𝙚𝙘𝙚, 𝙖𝙩𝙩𝙞𝙣𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙪𝙣𝙩𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙘𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙞𝙩à 𝙖𝙡𝙩𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙫𝙞 𝙖 𝙢𝙖𝙘𝙘𝙝𝙞𝙣𝙚 𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙞 𝙪𝙨𝙖𝙩𝙚 𝙙𝙖 𝙣𝙤𝙞 𝙧𝙞𝙫𝙚𝙣𝙙𝙪𝙩𝙚. 𝘼 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙧𝙞𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙤, 𝙖𝙗𝙗𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙤 𝙞𝙢𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙩𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙪𝙣’𝘼𝙜𝙚𝙣𝙯𝙞𝙖 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙯𝙯𝙖𝙩𝙖 𝙞𝙣𝙘𝙖𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣𝙙𝙤𝙡𝙖 𝙙𝙞 𝙚𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙧𝙚 𝙪𝙣’𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙞 𝙙𝙚𝙩𝙩𝙖𝙜𝙡𝙞𝙖𝙩𝙖 e 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤𝙛𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙖 𝙨𝙪 𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙢𝙚𝙯𝙯𝙞, 𝙖𝙡 𝙛𝙞𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙫𝙚𝙧𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙞𝙨𝙥𝙤𝙣𝙙𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙢𝙖𝙘𝙘𝙝𝙞𝙣𝙚 𝙨𝙩𝙚𝙨𝙨𝙚. 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙞𝙙𝙞𝙖𝙢𝙤, 𝙦𝙪𝙞𝙣𝙙𝙞, 𝙣𝙚𝙡 𝙧𝙞𝙨𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙞𝙩à 𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙢𝙞 𝙡𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙨𝙥𝙖𝙧𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙪𝙞 𝙨𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙨𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞 𝙤𝙥𝙚𝙧𝙖𝙧𝙚.

𝙈𝘼𝙎𝙎𝙐𝘾𝘾𝙊 𝙏.