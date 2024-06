A Bra il 19 giugno lo spettacolo di musica comica "Ricette e sinfonie"

Il 19 giugno fa tappa ai giardini della Rocca di Bra Scavalcamontagne, un progetto molto particolare che va dal Piemonte alla Sicilia. Ce lo presenta Irene Geninatti Chiolero, ideatrice e organizzatrice con Danilo Ramon Giannini:

"Siamo una compagnia variegati di musicisti, che abbiamo creato l’iniziativa nel 2020 durante la pandemia, con l’idea, data la chiusura dei teatri, di spostaci a piedi di piazza in piazza, sul modello delle antiche compagnie. Abbiamo così realizzato che questo poteva avere una valenza anche per lo sviluppo del turismo verde nei piccoli borghi di tutt’Italia, dove si snoda la maggior parte della nostra tournée. La mattina camminiamo da borgo a borgo e chiunque ci può fare compagnia. La sera andiamo in scena con uno spettacolo, quest’anno ne alterniamo ben sei differenti".

A Bra in particolare verrà proposto "Ricette e sinfonie", uno spettacolo che mescola racconti di cucina con musica e comicità e tante sorprese. "Tutta la compagnia proviene da regioni diverse e ci siamo resi conto che una delle cose che ci unisce e crea la cultura italiana è proprio l’enogastronomia. Nel nostro spettacolo, vogliano trasmettere il concetto che è gioia, meraviglia e semplicità. Arriveremo a Bra da Piobesi e poi ripartiremo alla volta di Sommariva Bosco".

Appuntamento alle 21. Ingresso gratuito con uscita a cappello con offerta libera. Nel caso di maltempo l’evento si terrà al Polifunzionale.

Il nucleo storico degli Scavalcamontagne – insieme ormai da cinque anni – comprende Irene Geninatti Chiolero (soprano lirico e attrice), Danilo Ramon Giannini (attore, cantante e performer), Claudio Pinto Kovačević (attore di prosa), Daniela d’Aragona (attrice di prosa e cantante) e il pianista Stefano Nozzoli. Dallo scorso anno sono entrati nel gruppo Nicanor Cancellieri, flautista clown e giocoliere, e Julyo Fortunato, polistrumentista nippo-genovese. Ultimo arrivato, in ordine di tempo, è Alessandro Bares, primo violino del quartetto d’archi Sforzesco di Milano e direttore dell’ensemble vocale romano Labyrinthus Vocum.

Scavalcamontagne è un progetto dell’associazione culturale Teatro della Caduta e di Tool Torino Open Lab.